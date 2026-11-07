باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - آیین استقبال از پیکر مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد برگزار شد.

مردم شهیدپرور استان با حضور در این آیین، پیکر‌های مطهر شهدایی را بدرقه کردند که در راه دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا کردند و سال‌ها در گمنامی باقی ماندند.

در میان این شش شهید، شهید ۳۱ ساله‌ای حضور دارد که در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسیده و قرار است در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرکرد آرام گیرد.

همچنین شهید ۲۳ ساله‌ای که در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده، در روستای دستگرد و شهید ۱۷ ساله عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه، در دانشگاه فرهنگیان به خاک سپرده خواهند شد.

سه شهید دیگر نیز در نقاط پیش‌بینی‌شده استان تشییع و تدفین می‌شوند.

حضور این شش شهید گمنام، بار دیگر عطر ایثار و شهادت را در بام ایران پراکنده کرد و فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های شهدا فراهم آورد.