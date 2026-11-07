سریال «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی، از یکشنبه ۱۷ آبان ماه از شبکه تماشا پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی، از یکشنبه ۱۷ آبان ماه از شبکه تماشا پخش می شود.

این سریال تاریخی ـ مذهبی اقتباسی از رمان پرفروش رؤیای نیمه‌شب نوشته مظفر سالاری است، که هر روز ساعت ۱۷ روانه آنتن می شود.

داستان این سریال در سال ۷۱۰ هجری قمری و همزمان با دوران سلطنت محمد خدابنده (اولجایتو) روایت می‌شود؛ دوره‌ای که تحولات مذهبی و سیاسی مهمی در ایران و عراق رخ داده بود. قصه در شهر حله می‌گذرد و محور آن عشق فتاح، جوانی سنی‌مذهب، به تلما، دختری شیعه است؛ عشقی که در سایه اختلافات مذهبی، با موانع و چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود.

بازیگرانی چون بهاره افشاری، حسن معجونی، مه‌لقا باقری، محسن قصابیان، نسیم ادبی، سعید شریف، نادر سلیمانی، آیدا ماهیانی و سوگل طهماسبی در این سریال به ایفای نقش پرداختند.

«رویای نیمه‌شب» هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در ساعت ۲ و ۹ از شبکه تماشا خواهد بود.

برچسب ها: شبکه تماشا ، فیلم و سریال
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