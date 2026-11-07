وزیر دفاع آلمان با اشاره به خطر ایجاد خلأ در سامانه دفاع هوایی این کشور اعلام کرد برلین دیگر امکان تحویل سامانه‌های پاتریوت به اوکراین را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، اعلام کرد این کشور به دلیل خطر ایجاد شکاف‌های حیاتی در سامانه دفاعی خود، دیگر قادر به تأمین سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت برای اوکراین نیست.

پیستوریوس در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «فونکه» گفت: «ارسال تجهیزات، به‌ویژه سامانه‌های پاتریوت، دشوار شده است. آلمان تاکنون چندین سامانه از این نوع و شمار زیادی موشک هدایت‌شونده برای آنها به اوکراین تحویل داده است. در شرایط کنونی نمی‌توانیم بیش از این کاری انجام دهیم. تجهیزاتی که اکنون واگذار کنیم، تا مدتی قابل جایگزینی نخواهند بود و این مسئله شکاف‌هایی در سامانه دفاعی ما ایجاد می‌کند که نمی‌توانیم اجازه دهیم به وجود بیایند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که کشور‌های دیگر در زمینه کمک‌های نظامی به اوکراین «به‌مراتب کمتر» اقدام کرده‌اند و آلمان انتظار دارد شرکای خود تلاش‌های بیشتری انجام دهند.

وزیر دفاع آلمان افزود: «باید در نشست بعدی گروه تماس اوکراین در اواسط ماه نوامبر، بحثی بسیار جدی درباره این موضوع داشته باشیم.»

پیستوریوس در عین حال احتمال برقراری آتش‌بس در اوکراین در آینده نزدیک را اندک دانست.

وزیر دفاع آلمان همچنین مدعی شد که توقف کمک‌ها به کی‌یف، آن‌گونه که حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) خواستار آن است، موجب سرازیر شدن شمار زیادی از پناهجویان اوکراینی به کشور‌های اروپای مرکزی و غربی خواهد شد.

آلمان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک برای اوکراین به شمار می‌رود. برلین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۴۳.۳ میلیارد یورو کمک بشردوستانه و ۵۷.۶ میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار کی‌یف قرار داده است.

علاوه بر کمک‌های رسمی، سازمان‌های مختلف خصوصی و عمومی آلمان نیز به‌طور منظم محموله‌های کمک بشردوستانه به اوکراین ارسال می‌کنند.

در مقابل، مقام‌های روسیه بار‌ها اعلام کرده‌اند که ارسال تسلیحات به دولت کی‌یف صرفاً به طولانی‌تر شدن درگیری‌ها منجر می‌شود.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، آتش بس
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