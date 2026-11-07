استاندار تهران با اشاره به هشدارهای هواشناسی گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای تعطیلی عمومی مدارس و ادارات استان وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان بااشاره به تشدید بارش‌ها، اظهار کرد: توصیه‌ها و هشدارهای لازم به فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها ابلاغ شده است تا مدارس، ادارات و مراکز واقع در نقاط پرخطر را به‌طور ویژه ارزیابی کنند.

وی افزود: مبنای تصمیم‌گیری، صیانت از سلامت دانش‌آموزان، کارکنان و شهروندان است؛ بنابراین اگر در نقطه‌ای احتمال خطر وجود داشته باشد، فرماندار همان شهرستان می‌تواند براساس گزارش دستگاه‌های تخصصی، تصمیم لازم را به‌صورت موردی اتخاذ کند.  درباره مراکز واقع در مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، متناسب با میزان خطر تصمیم‌گیری خواهد شد.

استاندار تهران تأکید کرد: تعطیلی سراسری در دستور کار نیست و هرگونه تصمیم احتمالی صرفاً متناسب با شرایط محلی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، بارش باران
خبرهای مرتبط
بارش شدید باران، مدارس ابتدایی ایلام را در نوبت ظهر، مجازی کرد
سد‌های کشور آماده تله‌اندازی/ مهم‌ترین راهکار مقابله با سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آن است
بازگشایی محور کرج–چالوس پس از وقوع سیلاب در محدوده سرودار
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش باران در محور‌های مواصلاتی ۲۰ استان کشور
تداوم عملیات هلال احمر در ۱۴ استان متاثر از پدیده جوی؛ انتقال ۹۴نفر از شهروندان به مناطق امن
آخرین اخبار
بارش باران در محور‌های مواصلاتی ۲۰ استان کشور
تداوم عملیات هلال احمر در ۱۴ استان متاثر از پدیده جوی؛ انتقال ۹۴نفر از شهروندان به مناطق امن
شکایت پلیس از محمد قدیری ابیانه در دادسرای فرهنگ و رسانه
تهران با ۱۱ نقطه اتصال به شبکه ریلی حومه‌ای متصل می‌شود
فعال رسانه‌ای و مدیر سابق صداوسیما برای ارائه مستندات مطالب ادعایی احضار شد
روایت یک ادعای بی‌اساس درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان
پوشش عملیاتی ۱۵ نقطه آب‌گیر و روان‌سازی ترافیک در منطقه ۸
استاندار تهران: برنامه‌ای برای تعطیلی عمومی مدارس و ادارات نداریم
مشکلات سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک برطرف شده است
آمار تلفات تصادفات در شهریور ماه ۱۰ درصد کاهش یافت
روش برداشت ۵۰۰ هزار تومان اعتبار افزایش کالابرگ اعلام شد
طرح ادعای کذب حمید رسایی با انتشار یک فایل صوتی از زندان
کیفرخواست دو عضو باقی‌مانده باند سرقت‌های مسلحانه تهران صادر شد
اطلاعیه شماره یک هلال‌احمر درباره بارش‌های سیل‌آسا در ۸ استان کشور
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با لینک‌های جعلی کالابرگ
حکم اعدام عنصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم اجرا شد
پلیس شایعه تغییر شرایط تعویض پلاک را رد کرد
سازش در ۴۵ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف / ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش ختم شد
کاهش ۱۰ درصدی تلفات تصادفات در شهریور ماه
پاکسازی مسیرهای معیشتی از دست سارقان و محتکران
منع بازگشت خودرو‌های فرسوده به چرخه ترافیک + فیلم
هشدار پلیس راهور به رانندگان درباره سفر در روز‌های برفی و بارانی
تفاوت نوع رانندگی در روز بارانی و روز عادی + فیلم
هشدار قرمز بارش در ارتفاعات تهران و افت محسوس دما در سراسر استان
علت عدم واریز افزایش کالابرگ در آبان چیست؟