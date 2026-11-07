باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان بااشاره به تشدید بارش‌ها، اظهار کرد: توصیه‌ها و هشدارهای لازم به فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها ابلاغ شده است تا مدارس، ادارات و مراکز واقع در نقاط پرخطر را به‌طور ویژه ارزیابی کنند.

وی افزود: مبنای تصمیم‌گیری، صیانت از سلامت دانش‌آموزان، کارکنان و شهروندان است؛ بنابراین اگر در نقطه‌ای احتمال خطر وجود داشته باشد، فرماندار همان شهرستان می‌تواند براساس گزارش دستگاه‌های تخصصی، تصمیم لازم را به‌صورت موردی اتخاذ کند. درباره مراکز واقع در مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، متناسب با میزان خطر تصمیم‌گیری خواهد شد.



استاندار تهران تأکید کرد: تعطیلی سراسری در دستور کار نیست و هرگونه تصمیم احتمالی صرفاً متناسب با شرایط محلی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: استانداری تهران