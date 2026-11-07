وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال تهران در فصل جاری چه در مسابقات داخلی و چه در رقابت‌های آسیایی گل‌های زیادی را به ثمر رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یاسر آسانی در هفته‌های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان استقلال تبدیل شده و گلزنی او در دقایق پایانی دیدار برابر الشمال قطر نیز بار دیگر اهمیت این بازیکن را برای آبی‌پوشان نشان داد. وینگر آلبانیایی استقلال که در بازی‌های اخیر نقش مهمی در ساختار هجومی تیم داشته، حالا به یکی از مهره‌های کلیدی سهراب بختیاری‌زاده تبدیل شده است.

درخشش آسانی اتفاق مثبتی برای استقلال محسوب می‌شود، اما در کنار آن یک مسئله مهم نیز وجود دارد؛ وابستگی بیش از اندازه به توانایی‌های فردی این بازیکن. استقلال برای رسیدن به دروازه حریفان در بسیاری از دقایق به حرکات تکنیکی، دریبل‌ها و نفوذ‌های آسانی متکی است و همین موضوع می‌تواند در ادامه فصل به نقطه‌ای قابل توجه برای حریفان تبدیل شود.

بدون تردید تیم‌های مقابل استقلال با بررسی عملکرد این بازیکن به دنبال محدود کردن فضای حرکتی او خواهند بود. در چنین شرایطی، اگر آسانی با یارگیری فشرده مواجه شود یا نتواند مانند مسابقات گذشته تأثیرگذار باشد، استقلال باید راهکار‌های دیگری برای خلق موقعیت و رسیدن به گل داشته باشد.

از سوی دیگر، بازیکنانی مانند جلال‌الدین ماشاریپوف، محمدحسین اسلامی و سایر عناصر هجومی استقلال این فرصت را دارند که سهم بیشتری در طراحی حملات و گلزنی داشته باشند. تنوع در مسیر‌های حمله می‌تواند فشار را از روی آسانی بردارد و قدرت هجومی استقلال را افزایش دهد.

در واقع، استقلال برای ادامه مسیر در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا نمی‌تواند تنها به درخشش یک بازیکن تکیه کند. آسانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین مهره‌های این تیم باشد، اما تبدیل شدن او به تنها راه رسیدن به دروازه حریفان، خطری است که کادر فنی باید از همین حالا برای آن چاره‌اندیشی کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
تقدیر تاج از رفتار حرفه‌ای بختیاری زاده و خلیفه اصل
تارتار:
نباید مقابل فجر غافلگیر شویم/ برخی‌ها می‌خواهند حاشیه درست کنند
کارشناس فوتبال:
تراکتور از مسیر خود در آسیا منحرف شده است/ استقلال شانس بیشتری برای صعود دارد
مراسم تشییع زنده یاد حسن حبیبی در ورزشگاه شیرودی
حسن روشن: استقلال و پرسپولیس جای رفیق بازی نیست/ مدیر جدید را نمی‌شناسم
لیگ برتر فوتبال
فرار فولاد از شکست در یزد
لیگ برتر فوتبال؛
ماموریت استقلال برای رسیدن به صدر جدول/ نبرد حساس تراکتور برابر خیبر خرم آباد
آشتیانی:
پرسپولیس با این مدل بازی به جایی نمی‌رسد/ نبود خدابنده‌لو در میانه زمین به چشم می‌آید
ترکیب احتمالی استقلال تهران مقابل آبی های اهواز
به توصیه ژنرال؛
آشتی کنان خطیر و کریمی وسط تشییع زنده یاد حبیبی!
رأی شکایت ساپینتو از استقلال صادر شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تقدیر تاج از رفتار حرفه‌ای بختیاری زاده و خلیفه اصل
ناتینگهام فارست ۳ - ۱ منچسترسیتی/ سیتیزن‌ها از کورس با آرسنال عقب افتادند + فیلم
رقابت شانه به شانه بایرن مونیخ و دورتموند ادامه دارد + فیلم
تمجید ویژه اتحادیه جهانی کشتی از عملکرد امیرحسین زارع
آرسنال ۱ - ۰ هال سیتی/ پیروزی‌ اقتصادی توپچی‌ها همراه با تداوم صدرنشینی + فیلم
حذف خاتون بم از لیگ قهرمانان بانوان آسیا
امیرعلی دمیرکلایی نایب قهرمان کشتی ساحلی شد
رضا جلیلیان مدال برنز کشتی ساحلی را گرفت
حامد کاویانپور به کمیته انضباطی پرسپولیس احضار شد
PSG صدرنشین لوشامپیونه ماند + فیلم
آخرین اخبار
اعلام زمان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در عراق
حامد کاویانپور به کمیته انضباطی پرسپولیس احضار شد
PSG صدرنشین لوشامپیونه ماند + فیلم
تمجید ویژه اتحادیه جهانی کشتی از عملکرد امیرحسین زارع
ناتینگهام فارست ۳ - ۱ منچسترسیتی/ سیتیزن‌ها از کورس با آرسنال عقب افتادند + فیلم
رضا جلیلیان مدال برنز کشتی ساحلی را گرفت
امیرعلی دمیرکلایی نایب قهرمان کشتی ساحلی شد
آرسنال ۱ - ۰ هال سیتی/ پیروزی‌ اقتصادی توپچی‌ها همراه با تداوم صدرنشینی + فیلم
رقابت شانه به شانه بایرن مونیخ و دورتموند ادامه دارد + فیلم
تقدیر تاج از رفتار حرفه‌ای بختیاری زاده و خلیفه اصل
حذف خاتون بم از لیگ قهرمانان بانوان آسیا
لیدزیونایتد ۰ - ۱ تاتنهام/ طاووس‌ها بعد از ۵ بازی بالاخره رنگ برد را دیدند + فیلم
استقلال ۹ نفره از شکست گریخت
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های سیزدهم تا هفدهم و دیدار‌های معوقه هفته یازدهم لیگ برتر
مهدی ترابی در مسیر بازگشت به پرسپولیس
استقلال و نگرانی از عمق خط دفاع؛ سهراب به نیمکت مطمئن نیاز دارد
دوئل لیگ و آسیا؛ آزمون تازه سهراب در مدیریت توان استقلال
استقلال و وابستگی به آسانی؛ وقتی راه نجات آبی‌ها به یک ستاره ختم می‌شود
دست پرسپولیس برای همه رو شد
رأی شکایت ساپینتو از استقلال صادر شد
بازگشا: جلسه هیئت‌مدیره پرسپولیس با هدف برنامه‌ریزی جدید برای ادامه فصل برگزار شد
واکنش تارتار به حضورش در جلسه هیئت مدیره پرسپولیس
ترکیب احتمالی استقلال تهران مقابل آبی های اهواز
اعلام زمان مسابقات فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی؛ ۶ تیم در انتظار معرفی میزبان!
قضاوت تیم داوری ایران در لیگ نخبگان آسیا
اعلام اسامی ملی‌پوشان فوتبال ساحلی برای جام ملت‌های ۲۰۲۶
وزنه‌برداری ایران در آستانه پایان رقابت‌های جهانی سوم شد
پرداخت مطالبات معوق کارگران سه مجموعه ورزشی آزادی، انقلاب و شهید شیرودی
پرسپولیس با این مدل بازی به جایی نمی‌رسد/ نبود خدابنده‌لو در میانه زمین به چشم می‌آید
گل‌زاده با قرعه استراحت، به یک‌چهارم نهایی المپیک جوانان صعود کرد