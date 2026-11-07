باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یاسر آسانی در هفته‌های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان استقلال تبدیل شده و گلزنی او در دقایق پایانی دیدار برابر الشمال قطر نیز بار دیگر اهمیت این بازیکن را برای آبی‌پوشان نشان داد. وینگر آلبانیایی استقلال که در بازی‌های اخیر نقش مهمی در ساختار هجومی تیم داشته، حالا به یکی از مهره‌های کلیدی سهراب بختیاری‌زاده تبدیل شده است.

درخشش آسانی اتفاق مثبتی برای استقلال محسوب می‌شود، اما در کنار آن یک مسئله مهم نیز وجود دارد؛ وابستگی بیش از اندازه به توانایی‌های فردی این بازیکن. استقلال برای رسیدن به دروازه حریفان در بسیاری از دقایق به حرکات تکنیکی، دریبل‌ها و نفوذ‌های آسانی متکی است و همین موضوع می‌تواند در ادامه فصل به نقطه‌ای قابل توجه برای حریفان تبدیل شود.

بدون تردید تیم‌های مقابل استقلال با بررسی عملکرد این بازیکن به دنبال محدود کردن فضای حرکتی او خواهند بود. در چنین شرایطی، اگر آسانی با یارگیری فشرده مواجه شود یا نتواند مانند مسابقات گذشته تأثیرگذار باشد، استقلال باید راهکار‌های دیگری برای خلق موقعیت و رسیدن به گل داشته باشد.

از سوی دیگر، بازیکنانی مانند جلال‌الدین ماشاریپوف، محمدحسین اسلامی و سایر عناصر هجومی استقلال این فرصت را دارند که سهم بیشتری در طراحی حملات و گلزنی داشته باشند. تنوع در مسیر‌های حمله می‌تواند فشار را از روی آسانی بردارد و قدرت هجومی استقلال را افزایش دهد.

در واقع، استقلال برای ادامه مسیر در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا نمی‌تواند تنها به درخشش یک بازیکن تکیه کند. آسانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین مهره‌های این تیم باشد، اما تبدیل شدن او به تنها راه رسیدن به دروازه حریفان، خطری است که کادر فنی باید از همین حالا برای آن چاره‌اندیشی کند.