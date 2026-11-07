باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمد جباری در مراسم معرفی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان که در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد، تقوا و خدمت صادقانه را مبنای توفیقات خادمان نظام اسلامی دانست.

وی گفت: مهار پرونده‌های کثیرالشاکی و پیشگیری از کلاه‌برداری و فروش مال غیر، از دستاوردهای مهم دوره تحول در قوه قضاییه است.

رئیس‌کل دادگستری کردستان با اشاره به دستاوردهای اجرایی دوره تحول و تعالی دستگاه قضا تصریح کرد: عملیاتی شدن دو قانون ارزشمند «حدنگار (کاداستر)» و «الزام به ثبت رسمی معاملات»، تحول چشمگیری در ساماندهی اسناد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است. وی افزود: خوشبختانه همدلی و همگرایی به وجود آمده میان ادارات و سازمان‌های استان کردستان در پیشبرد این قوانین، رضایت‌مندی عموم شهروندان را به همراه داشته است.

در ادامه این مراسم، آقاجری، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت توسعه هوشندسازی فعالیت‌های ثبتی تأکید کرد و گفت: هوشمندسازی فرآیندها ضمن ارتقای شفافیت، نقش بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات و جرایم دارد. وی از مدیریت جدید ثبت اسناد استان خواست تا با تعامل کامل با دادگستری، رفع معضلات ثبتی و حضور میدانی در میان مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

در حاشیه این مراسم و در راستای تثبیت مالکیت اراضی دولتی و عمومی، گام بلندی در جهت سنددار کردن املاک دستگاه‌ها برداشته شد و اسناد رسمی شامل ۱۹۶ برگ سند سازمان ملی زمین و مسکن به مساحت ۱۷ هکتار، ۳۱ برگ سند وزارت نیرو به مساحت ۶.۷ هکتار، ۲۱ برگ سند وزارت بهداشت به مساحت ۱.۲ هکتار و ۳۰۶ برگ سند کمیته امداد امام خمینی (ره) به نمایندگان آنان تحویل شد.

در پایان این مراسم، با تقدیر از تلاش‌ها و خدمات رضا اعظمی طی دو سال گذشته در مدیریت اداره‌کل ثبت اسناد و املاک کردستان، علی‌محمد براتی به عنوان مدیرکل جدید این اداره معرفی شد.