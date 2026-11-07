مطالعات تازه نشان داده است که ماده کورکومین موجود در زردچوبه خاصیت ضد پیری برای کبد دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در نشریه «Food & Function» منتشر شده، نشان می‌دهد که کورکومین ترکیبی موجود در زردچوبه به محافظت از کبد در برابر تغییرات ناشی از افزایش سن، التهاب و آسیب کمک می‌کند.

پژوهشگران داده‌های علمی مربوط به تعاملات میان روده، میکروبیوم (میکروارگانیسم‌های) روده و کبد را بررسی کردند؛ سیستمی که نقشی حیاتی در سوخت‌وساز (متابولیسم) و عملکرد ایمنی بدن ایفا می‌کند و اختلال در آن می‌تواند به بروز بیماری‌های مزمن منجر شود.

آنها خاطرنشان کردند که با افزایش سن، ترکیب باکتری‌های روده تغییر می‌کند، سد محافظتی روده ضعیف می‌شود و فرآیند‌های التهابی افزایش می‌یابند؛ در نتیجه، کبد در معرض مواد بیشتری قرار می‌گیرد که می‌توانند به سلول‌های آن آسیب برسانند.

بر اساس مطالعات بررسی‌شده، کورکومین می‌تواند هم‌زمان بر چندین مکانیسم تأثیر بگذارد: این ماده سد محافظتی روده را تقویت می‌کند، ترکیب میکروبیوتای روده را بهبود می‌بخشد و سوخت‌وساز اسید‌های صفراوی را تنظیم می‌کند.

یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که کورکومین پتانسیل کاهش التهاب و فیبروز کبدی را دارد؛ فرآیندی که در آن بافت سالم به‌تدریج با بافت همبند (بافت اسکار) جایگزین می‌شود.

پژوهشگران بر این باورند که کورکومین می‌تواند به‌عنوان یک عامل پیشگیرانه ارزشمند در برابر اختلالات روده و کبدِ مرتبط با افزایش سن عمل کند. با این حال، برای تأیید اثربخشی آن در انسان، همچنان به تحقیقات بیشتری نیاز است.

متخصصان سلامت اشاره می‌کنند که کورکومین از سیستم ایمنی بدن پشتیبانی کرده و به مقابله با التهاب در سراسر بدن کمک می‌کند. علاوه بر این، یک مطالعه ژاپنی نشان داده است که عصاره زردچوبه ممکن است به بهبود برخی شاخص‌های حافظه و توجه در افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف (مرتبط با بیماری آلزایمر) کمک کند.

مطالعه‌ای دیگر که در نشریه «Frontiers in Nutrition» منتشر شده، نشان می‌دهد که کورکومین به بهبود سطح قند خون و کاهش التهاب در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ کمک می‌کند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: کورکومین ، زردچوبه ، کبد ، پیری
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