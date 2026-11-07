سرمربی تیم فوتبال استقلال در صورتی که یکی از بازیکنان اصلی خود را از دست دهد بازیکن مناسب برای جایگزینی روی نیمکت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یکی از چالش‌های مهم استقلال در ادامه فصل، حفظ ثبات در خط دفاعی و برخورداری از بازیکنان آماده در پست‌های مختلف این خط است. حضور هم‌زمان در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا باعث شده است سهراب بختیاری‌زاده برای انتخاب ترکیب اصلی و مدیریت شرایط بازیکنان، نیازمند گزینه‌های بیشتری باشد.

مصدومیت برخی بازیکنان و غیبت نفرات دفاعی در مقاطع مختلف فصل نشان داده است که استقلال برای عبور از مسابقات فشرده، نمی‌تواند تنها به ترکیب ثابت خود متکی باشد. غیبت سامان تورانیان در سفر آسیایی اخیر و نرسیدن رستم آشورماتوف به دیدار برابر الشمال نیز از جمله اتفاقاتی بود که دست کادر فنی را برای انتخاب ترکیب محدود کرد.

در چنین شرایطی، استفاده از روزبه چشمی در قلب خط دفاعی و جابه‌جایی بازیکنان برای پوشش نقاط مختلف زمین، بخشی از راهکار‌های بختیاری‌زاده بوده است؛ تصمیمی که اگرچه می‌تواند در مقاطع مختلف به کمک استقلال بیاید، اما استفاده مداوم از آن ممکن است روی تعادل خط میانی و دفاعی تیم تأثیر بگذارد.

نکته مهم این است که استقلال در ادامه فصل باید هم در لیگ برتر برای بهبود جایگاه خود تلاش کند و هم در لیگ نخبگان آسیا به دنبال کسب امتیازات لازم برای صعود باشد. در این مسیر، مصدومیت یا محرومیت یک یا دو بازیکن نباید باعث برهم خوردن ساختار دفاعی تیم شود.

به همین دلیل، عمق ترکیب در خط دفاعی یکی از موضوعاتی است که کادر فنی و مدیران باشگاه باید به آن توجه داشته باشند. استقلال برای ادامه رقابت‌ها به نیمکتی نیاز دارد که در صورت غیبت بازیکنان اصلی، بتواند بدون افت محسوس کیفیت، جای خالی آنها را پر کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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