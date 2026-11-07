فشردگی مسابقات لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، مدیریت توان بازیکنان استقلال را به یکی از چالش‌های مهم کادرفنی این تیم تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ حضور هم‌زمان استقلال در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، برنامه مسابقات این تیم را فشرده کرده و مدیریت توان بازیکنان را به یکی از موضوعات مهم برای سهراب بختیاری‌زاده تبدیل کرده است. آبی‌پوشان که در هفته چهارم لیگ نخبگان موفق شدند با گل دقایق پایانی یاسر آسانی الشمال قطر را شکست دهند، باید در ادامه فصل با تمرکز بر هر دو رقابت به مسیر خود ادامه دهند.

پیروزی برابر الشمال پس از شکست مقابل شباب الاهلی، اهمیت زیادی برای استقلال داشت و این تیم با کسب سه امتیاز دیگر، جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالای جدول منطقه غرب آسیا تثبیت کرد. با این حال، ادامه مسابقات و فاصله محدود میان دیدار‌های داخلی و آسیایی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای کادر فنی رقم بزند.

در چنین شرایطی، بختیاری‌زاده باید میان حفظ ترکیب اصلی و استفاده از بازیکنان ذخیره تعادل ایجاد کند. تداوم حضور بازیکنان ثابت در مسابقات فشرده ممکن است فشار بیشتری به آنها وارد کند و از سوی دیگر، تغییرات گسترده در ترکیب نیز می‌تواند هماهنگی تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های کادر فنی در این مقطع، تشخیص زمان مناسب برای استراحت دادن به بازیکنان اصلی و میدان دادن به نفرات جایگزین است. استقلال در برخی پست‌ها از بازیکنان باتجربه و تأثیرگذار بهره می‌برد و حفظ آمادگی آنها برای مسابقات حساس پیش رو اهمیت زیادی دارد.

از طرف دیگر، این شرایط فرصتی برای بازیکنان نیمکت‌نشین فراهم می‌کند تا توانایی‌های خود را نشان دهند و به گزینه‌های قابل اتکاتری برای سرمربی تبدیل شوند. استقلال برای موفقیت در دو جبهه، بیش از هر زمان دیگری به مشارکت همه اعضای تیم نیاز دارد.

در نهایت، نحوه مدیریت ترکیب و حفظ آمادگی بازیکنان می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در عملکرد استقلال طی هفته‌های آینده باشد؛ آزمونی که میزان توانایی کادر فنی در استفاده از ظرفیت تمام نفرات تیم را مشخص خواهد کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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