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موج آبی ۲۰۲۶؛ سیلی تاریخی به ترامپ و فروپاشی پایگاه‌های جمهوری‌خواهان + فیلم

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ با پیروزی در ایالت‌های سنتی جمهوری‌خواه، ضربه‌ای سنگین به پایگاه انتخاباتی ترامپ وارد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آوردند و در ایالت‌هایی مانند کانزاس، تگزاس و کارولینای جنوبی که از پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان بودند، پیروز شدند. آدام حموای در نیوجرسی و عبیر قواص در نیویورک نیز به‌عنوان چهره‌هایی با پیشینه مصری و فلسطینی به نهاد‌های قانون‌گذاری راه یافتند.

در همین انتخابات، آنی اندروز در کارولینای جنوبی خواهر لیندزی گراهام را شکست داد و بکا بالینت کرسی خود را در ورمانت حفظ کرد. بر اساس نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی، ۶۷ درصد یهودیان آمریکا به دموکرات‌ها رأی دادند؛ نتایجی که رسانه‌های اسرائیلی آن را ضربه‌ای سنگین توصیف کردند و درباره تأثیر تغییر ترکیب کنگره بر کمک‌های امنیتی واشنگتن به اسرائیل ابراز نگرانی کردند.

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