همزمان با بارش نزولات آسمانی، نیرو‌های خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ با استقرار در ۱۵ نقطه آب‌گیر و اجرای اقدامات پیشگیرانه، وضعیت معابر را مدیریت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، هم‌زمان با بارش‌های اخیر و افزایش شدت نزولات آسمانی، نیرو‌های خدمات شهری با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی و مدیریت روان‌آب‌ها، در ۱۵ نقطه آب‌گیر منطقه مستقر شدند و وضعیت معابر را به‌صورت مستمر پایش کردند.

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، با اشاره به اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: پیش از آغاز بارندگی، تمهیدات لازم برای آماده‌باش نیرو‌های اجرایی پیش‌بینی شد و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۷۰ نیروی اجرایی از حوزه خدمات شهری، نواحی و پیمانکاران برای مدیریت شرایط جوی و خدمت‌رسانی به شهروندان در سطح منطقه فعالیت داشتند.

وی افزود: در راستای اقدامات پیشگیرانه، حدود ۴۰۰ کیسه شن در نقاط مختلف معابر توزیع شد تا در صورت نیاز برای هدایت جریان آب و جلوگیری از تجمع روان‌آب‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین خودرو‌های عملیاتی و نیرو‌های خدمات شهری به‌صورت مستمر در سطح منطقه و در محدوده بزرگراه امام علی (ع)، خیابان پروین، سه‌راه تهرانپارس، خیابان گلبرگ، میدان نبوت و خیابان شهید ثانی و... حضور داشتند.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ گفت: طی ۱۵ ساعت گذشته، ۲۰ پیام مرتبط با آب‌گرفتگی معابر ثبت شد که ۸ پیام مربوط به ناحیه یک، ۹ پیام مربوط به ناحیه دو و ۳ پیام مربوط به ناحیه سه بود. عوامل اجرایی نواحی بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ها در محل حاضر شدند و نسبت به رفع آب‌گرفتگی اقدام کردند.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک نیز نیرو‌های معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منطقه با همکاری پلیس راهور در ۷ پایانه مسافربری، میادین اصلی و ایستگاه‌های پرتردد اتوبوس‌های تندرو (BRT) مستقر شدند. این نیرو‌ها با پایش مستمر وضعیت ترافیکی و شناسایی گره‌های احتمالی، هماهنگی لازم را با پلیس راهور برای مدیریت تردد و روان‌سازی جریان عبور و مرور انجام دادند.

تنهایی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شدت بارندگی، به‌دلیل اقدامات پیشگیرانه، استقرار نیرو‌ها در نقاط آب‌گیر و رسیدگی فوری به پیام‌های شهروندان، وضعیت بحرانی در معابر منطقه ایجاد نشد و روند خدمت‌رسانی به شهروندان ادامه یافت.

برچسب ها: بارش باران ، خدمات شهری
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