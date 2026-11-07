باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -فیلمنامه سینمایی زمین به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین محمودپور به بخش حمایت از تولید پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ تهران راه یافته است.

این انتخاب با هدف حمایت از تولید و فراهم‌سازی زمینه ساخت اثر صورت گرفته و زمین از جمله طرح‌ها و فیلمنامه‌های منتخب این دوره از جشنواره برای دریافت حمایت تولید است.

امیرحسین محمودپور کارگردان و نویسنده اهل مراغه با حضور در مراسم جشنواره و ثبت تصویر خود بر فرش قرمز این موفقیت را گامی مهم در مسیر تولید اثر سینمایی خود عنوان کرد.

این انتخاب زمین را در مسیر ورود به مرحله تولید قرار داده است.