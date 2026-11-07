باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه با وجود توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در ماه ژوئن حاصل شده بود، حملات خود به مناطق جنوب لبنان را ادامه داد.

خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) گزارش داد ارتش اسرائیل «عملیات تخریبی در شهرک بنی‌حیان انجام داده است»، اما جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرد.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل عملیات جست‌وجو در شهرک خیام، واقع در منطقه مرجعیون، انجام داد و مواضع توپخانه‌ای این رژیم حومه وادی الحجیر در منطقه جبل عامل را گلوله‌باران کردند.

این خبرگزاری افزود حومه شهرک برعشیت در منطقه بنت‌جبیل و وادی زبقین نیز طی ساعات شب گذشته به‌صورت متناوب هدف آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفتند.

همچنین توپخانه ارتش اسرائیل شامگاه جمعه منطقه العرایش، واقع در حدفاصل شهرک‌های حاریس و حداثا در منطقه بنت‌جبیل، را هدف قرار داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، نیروهای اسرائیلی با استفاده از تیربارهای سنگین حومه شهرک‌های منصوری و بیوت‌الصیاد در جنوب صور را هدف گرفتند و هم‌زمان این مناطق را گلوله‌باران کردند.

توافق چارچوبی ماه ژوئن، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی لبنان را در ازای استقرار ارتش لبنان و واگذاری مسئولیت‌های امنیتی این مناطق به آن پیش‌بینی می‌کند.

کشته شدن هزاران نفر در حملات اسرائیل از ماه مارس

وزارت بهداشت لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل از دوم مارس تا پنجم نوامبر، به کشته شدن چهار هزار و ۳۹۰ نفر و زخمی شدن ۱۲ هزار و ۴۲۹ نفر دیگر منجر شده است.

رژیم صهیونیستی همچنان مناطقی از جنوب لبنان را در اشغال دارد؛ از جمله مواضعی که دهه‌ها در اختیار این رژیم بوده و مناطقی که در جریان جنگ سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تصرف شدند. در آن جنگ، نیروهای زمینی اسرائیل تا عمق حدود ۱۰ کیلومتری خاک لبنان پیشروی کردند.

منبع: آناتولی