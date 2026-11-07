رسانه دولتی لبنان گزارش داد ارتش اسرائیل عملیاتی برای تخریب در شهرک بنی‌حیان انجام داده و حومه وادی الحجیر را هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه با وجود توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در ماه ژوئن حاصل شده بود، حملات خود به مناطق جنوب لبنان را ادامه داد.

خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) گزارش داد ارتش اسرائیل «عملیات تخریبی در شهرک بنی‌حیان انجام داده است»، اما جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرد.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل عملیات جست‌وجو در شهرک خیام، واقع در منطقه مرجعیون، انجام داد و مواضع توپخانه‌ای این رژیم حومه وادی الحجیر در منطقه جبل عامل را گلوله‌باران کردند.

این خبرگزاری افزود حومه شهرک برعشیت در منطقه بنت‌جبیل و وادی زبقین نیز طی ساعات شب گذشته به‌صورت متناوب هدف آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفتند.

همچنین توپخانه ارتش اسرائیل شامگاه جمعه منطقه العرایش، واقع در حدفاصل شهرک‌های حاریس و حداثا در منطقه بنت‌جبیل، را هدف قرار داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، نیروهای اسرائیلی با استفاده از تیربارهای سنگین حومه شهرک‌های منصوری و بیوت‌الصیاد در جنوب صور را هدف گرفتند و هم‌زمان این مناطق را گلوله‌باران کردند.

توافق چارچوبی ماه ژوئن، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی لبنان را در ازای استقرار ارتش لبنان و واگذاری مسئولیت‌های امنیتی این مناطق به آن پیش‌بینی می‌کند.

کشته شدن هزاران نفر در حملات اسرائیل از ماه مارس

وزارت بهداشت لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل از دوم مارس تا پنجم نوامبر، به کشته شدن چهار هزار و ۳۹۰ نفر و زخمی شدن ۱۲ هزار و ۴۲۹ نفر دیگر منجر شده است.

رژیم صهیونیستی همچنان مناطقی از جنوب لبنان را در اشغال دارد؛ از جمله مواضعی که دهه‌ها در اختیار این رژیم بوده و مناطقی که در جریان جنگ سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تصرف شدند. در آن جنگ، نیروهای زمینی اسرائیل تا عمق حدود ۱۰ کیلومتری خاک لبنان پیشروی کردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، جنوب لبنان
خبرهای مرتبط
تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی برای اتصال مواضع نظامی در جنوب لبنان
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
موساد و گزینه «پیجرها» علیه ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: آمریکا حملات محدودی در ایران انجام می‌دهد
نیویورک‌تایمز: استیون میلر به ترامپ توصیه کرد جنگ با ایران را پایان دهد
مشارکت پنهان ونس در دیپلماسی ایران و آمریکا
رئیس‌جمهور برکنار‌شده پاراگوئه حبس خانگی شد
قطر گزارش‌ها درباره ناکامی مذاکرات تهران و واشنگتن را تکذیب کرد
پیشنهاد جایزه ۲۰ میلیون دلاری سنتکام برای جاسوسی از برنامه هسته‌ای ایران
پاریس در آستانه اعتراضات؛ احتمال حضور ۶۰ هزار نفر در تجمعات
پکن تحریم‌های آمریکا علیه دو شرکت چینی را محکوم کرد
مذاکرات قطر انرژی برای خرید سالانه ۲ میلیون تن ال‌ان‌جی از آمریکا
گزارش ان‌بی‌سی از محدودیت زمانی ترامپ برای تصمیم‌گیری درباره ایران
آخرین اخبار
یک کشته و یک زخمی در پی انفجار مین در شرق سوریه
شهادت ۲۲ نفر در حمله هوایی عربستان به منازل مسکونی در استان صنعا
هشدار حماس درباره آب‌گرفتگی گسترده چادر‌های مردم غزه + تصاویر
آوارگی ۳۱۳ هزار نفر در یمن از ابتدای ماه اوت در پی تداوم حملات
تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با وجود توافق چارچوبی
وزیر دفاع آلمان: ارسال سامانه‌های پاتریوت بیشتر به اوکراین امکان‌پذیر نیست
استرالیا خواستار پایان جنگ ایران شد
زلنسکی: «توافق بزرگ» مورد اشاره ترامپ می‌تواند خطرناک باشد
اتحادیه‌های آموزش فرانسه اعلام اعتصاب کردند
نیویورک‌تایمز: استیون میلر به ترامپ توصیه کرد جنگ با ایران را پایان دهد
روسیه رئیس سازمان اطلاعات نظامی خود را به مذاکرات ابوظبی اعزام می‌کند
پاریس در آستانه اعتراضات؛ احتمال حضور ۶۰ هزار نفر در تجمعات
مذاکرات قطر انرژی برای خرید سالانه ۲ میلیون تن ال‌ان‌جی از آمریکا
انتظار اوکراین برای دریافت ۸۹ میلیارد از حامیان غربی دلار در سال ۲۰۲۷
قطر گزارش‌ها درباره ناکامی مذاکرات تهران و واشنگتن را تکذیب کرد
ترامپ به فکر تغییر در کابینه افتاد
مشارکت پنهان ونس در دیپلماسی ایران و آمریکا
گزارش ان‌بی‌سی از محدودیت زمانی ترامپ برای تصمیم‌گیری درباره ایران
رئیس‌جمهور برکنار‌شده پاراگوئه حبس خانگی شد
پکن تحریم‌های آمریکا علیه دو شرکت چینی را محکوم کرد
هشدار امنیتی واشنگتن به شهروندانش در منطقه درباره سفرهای هوایی
ترامپ: آمریکا حملات محدودی در ایران انجام می‌دهد
پیشنهاد جایزه ۲۰ میلیون دلاری سنتکام برای جاسوسی از برنامه هسته‌ای ایران
ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات، رئیس دفتر کاخ سفید را تغییر داد
لیبرمن: کابینه متکی بر احزاب عربی را نمی‌پذیریم
ترامپ: در حال مذاکره با تهران هستیم
دفاع دوباره ترامپ از جنگ با ایران
پاکستان از آغاز رایزنی‌های جدید با ایران درباره توافق مکه خبر داد
شکایت از وزیر کشور فرانسه به‌دلیل خشونت پلیس علیه معترضان
آغاز دور جدید مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین از هفته آینده