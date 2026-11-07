باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران در افتتاح نمایشگاه صنعت برق، در پاسخ به پرسشی درباره بدهی‌های دولت به صنایع و برنامه وزارت نیرو برای پرداخت این بدهی‌ها یا تهاتر آنها با بدهی‌های مالیاتی، حق بیمه و سایر تعهدات صنایع، گفت: یکی از چالش‌هایی که همه صنایع هر ساله مطرح می‌کنند، بدهی‌هایی است که دولت به آنها دارد.

وی افزود: همان‌طور که در ابتدای صحبت‌ها نیز اشاره کردم، چالش جدی صنعت برق در حال حاضر چالش فنی نیست. از لحاظ فنی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نیرو‌های انسانی توانمند و متخصص و مجموعه‌های پیگیر ایرانی موفق شده‌اند بر مشکلات فنی غلبه کنند، اما از لحاظ اقتصادی در وضعیت چندان مناسبی قرار نداریم.

وزیر نیرو تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم این شرایط را پیش ببریم. البته من فرمایش شما را این‌گونه اصلاح می‌کنم که صنایعی که با ما همکاری کرده‌اند و بخشی از این بار را به دوش کشیده‌اند، به‌عنوان یک ایرانی مورد حمایت قرار خواهند گرفت و از آنها پشتیبانی خواهیم کرد.

علی‌آبادی ادامه داد: طبیعی است که این کار را انجام دهیم و حتی اگر لازم باشد، دارایی‌های متعلق به خودمان را نیز به معرض فروش بگذاریم. البته موضوع بدهی‌ها و مطالبات متنوع است و نمی‌توان در هر لحظه عدد دقیقی درباره آن اعلام کرد، اما رقم آن قابل توجه است؛ میزان بدهی‌های مرتبط با صنعت برق بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است

وی با اشاره به بدهی‌های متقابل در صنعت برق گفت: لازم است این نکته را نیز یادآوری کنم که ما همیشه بدهکار نیستیم و گاهی هم طلبکار هستیم. از بدهکاران صنعت برق خواهش می‌کنم به ما کمک کنند و بدهی‌های خود را به صنایع پرداخت کنند.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره میزان مطالبات وزارت نیرو و بدهی دولت اظهار کرد: عدد مطالبات تقریباً در همان حدودی است که اشاره کردم و باید بررسی شود. بخشی از مطالبات ما از دولت مربوط به تفاوت قیمت برق تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق است. در این زمینه لازم است نشست‌های فنی برگزار کنیم تا موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود.

علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت برق صنایع در شرایط فعلی گفت: همان‌طور که اشاره کردم، در حال حاضر بیش از ۱۱ درصد برق بیشتری برای پتروشیمی‌ها تأمین کرده‌ایم و در مجموع نیز برق تحویلی به کل صنایع نسبت به سال گذشته بیش از سه درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در همین لحظه که در خدمت شما هستم، برای صنایع برق بیشتری نسبت به سال گذشته تأمین کرده‌ایم. پیش‌تر به صنایع اعلام کرده بودیم که از ساعت ۱۰ شب به بعد برای مصرف برق اقدام کنند، اما استقبال چندانی از این موضوع صورت نگرفت و ممکن است فعلاً این طرح را کنار بگذاریم.

وزیر نیرو از صنایع خواست با توجه به شرایط موجود و حملات دشمن، برای کمک به مردم همکاری کنند تا در سرمای زمستان دچار مشکل نشویم.

وی تأکید کرد: از صنایع خواهش می‌کنم همکاری کنند و تعطیلات خود را از روز‌های سرد سال به روز‌های معمولی منتقل کنند تا بتوانیم شرایط تأمین برق را بهتر مدیریت کنیم.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نیروگاه‌های پشت‌بامی و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای جذب مردم به ایجاد این نیروگاه‌ها گفت: به نظر من این موضوع بحث جدیدی نیست. در دنیا مدت‌هاست تلاش می‌کنند با الگوی تولید پراکنده یا تولید غیرمتمرکز و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گام‌هایی در جهت کاهش مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بردارند.

علی‌آبادی افزود: این کار در ایران نیز از گذشته آغاز شده و اقداماتی در این زمینه انجام داده‌ایم. با توجه به حمایت مقام معظم رهبری، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و حضور سرمایه‌گذارانی که در این بخش داوطلبانه وارد عرصه می‌شوند، توسعه این طرح دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذارانی که وارد این عرصه می‌شوند، می‌توانند نیاز خود را تأمین و تأمین انرژی مورد نیازشان را تضمین کنند. البته این طرح جزئیاتی دارد که همکاران من درباره آن توضیحات لازم را ارائه کرده‌اند.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم‌نامه همکاری با بلاروس، اهداف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک و همچنین تبادلات برق با روسیه و احتمال مشخص شدن کشور ثالث برای این همکاری‌ها گفت: به نظر من نکته مهم این است که بسیاری از کشور‌ها علاقه‌مند هستند بدانند راز موفقیت و پیشرفت صنعت برق ایران چه بوده است.

علی‌آبادی بیان کرد: افرادی که در این حوزه تخصص دارند، اگر به گذشته و حدود ۴۰ سال پیش برگردند، می‌دانند که ما در آن زمان در چه وضعیتی قرار داشتیم. تقریباً در همه زمینه‌ها نیازمند بودیم؛ از سیم و کابل گرفته تا ترانسفورماتور و توربین.

وی افزود: نخستین چیزی که در بلاروس از ما درخواست شد، همکاری در زمینه انتقال فناوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی بود. ما نیز آمادگی داریم در این زمینه به آنها کمک کنیم و همکاری‌های لازم را رقم بزنیم.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های صنعت برق کشور اظهار کرد: در طول این سال‌ها، جمعیت کشور حدود دو و نیم برابر افزایش پیدا کرده، اما توانایی و ظرفیت صنعت برق ما نسبت به گذشته حدود ۱۴ برابر شده است. این پیشرفت متکی بر ظرفیت‌های داخلی بوده است.

علی‌آبادی درباره حجم سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنعت برق گفت: بنا داریم در این بخش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای داشته باشیم. در دولت چهاردهم تاکنون حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شده و برای حدود دو میلیارد دلار دیگر نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم نسخه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران آماده شده است تا حمایت‌های مورد نیاز از آنها صورت بگیرد و گلوگاه‌هایی که در این مسیر وجود دارد، برطرف شود.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات توافق با بلاروس و همکاری‌های برقی با روسیه و کشور‌های دیگر گفت: توافق با بلاروس انجام شده، اما مدت‌هاست با دوستان روسی نیز در حال مذاکره هستیم. با کشور‌های اروپایی دیگر هم مذاکراتی داریم.

علی‌آبادی افزود: همین اواخر جلساتی با همکاران ایتالیایی داشتم و آنها نیز علاقه‌مند به همکاری هستند. این همکاری‌ها محدود به کشور‌های خاصی نیست و با کشور‌های منطقه نیز در حال گفت‌و‌گو هستیم ما پذیرای سرمایه هستیم و خودمان نیز آمادگی داریم در زمینه‌هایی که توانایی فنی و مهندسی داریم، در کشور‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنیم.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها در آستانه فصل زمستان گفت: شرایط کنونی در مقایسه با ابتدای دوره بهتر شده و نسبت به سال گذشته نیز تقریباً در وضعیت مشابهی قرار داریم، اما همچنان برای بهبود شرایط و افزایش ذخایر سوخت نیروگاه‌ها تلاش می‌کنیم

علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌های واردشده به پتروشیمی‌ها و صنایع در جریان جنگ، آخرین وضعیت تأمین برق این واحد‌ها و همچنین موضوع صادرات برق از ترکیه گفت: ما در حال حاضر در صنعت برق موفق شده‌ایم اقدامات اساسی را در طول سال‌های اخیر دنبال کنیم.

وی افزود: نخستین اقدام این بوده که برای اولین بار توانسته‌ایم میزان مصرف برق را کاهش دهیم. تقاضای مصرف برق در ابتدای دوره حدود ۸۸ هزار مگاوات بود، اما اکنون این رقم به کمتر از ۷۵ هزار مگاوات رسیده است.

وزیر نیرو ادامه داد: توانسته‌ایم حدود دو تا سه درصد مصرف را کاهش دهیم که این موفقیت بسیار بزرگی برای صنعت برق کشور محسوب می‌شود. امیدواریم بتوانیم این روند را ادامه دهیم؛ چراکه این اقدام علاوه بر جلوگیری از اسراف و تلفات بی‌اندازه، یک اقدام مهم زیست‌محیطی نیز به شمار می‌رود.

علی‌آبادی با اشاره به جبران کسری برق ناشی از آسیب‌های جنگ اظهار کرد: در حال حاضر هیچ صنعتی وجود ندارد که نیاز برق آن را تأمین نکرده باشیم. برای پتروشیمی‌ها تاکنون بیش از ۱۱ درصد برق بیشتری تأمین کرده‌ایم و در مجموع نیز برق تحویلی به کل صنایع نسبت به سال گذشته بیش از سه درصد افزایش داشته است.

وی این موضوع را خبر خوبی برای صنعت کشور دانست و گفت: امیدوارم بتوانیم بهره‌وری را افزایش دهیم و مصرف را بهبود ببخشیم. این نکته بسیار مهمی است که امروز صبح نیز در جلسه‌ای که داشتیم، به‌شدت بر آن تأکید شد.

وزیر نیرو تصریح کرد: روش‌های مختلفی را دنبال می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم مصرف را منطقی و معقول کنیم. ما طرفدار مصرف نکردن نیستیم، بلکه طرفدار این هستیم که مصرف به‌صورت صحیح انجام شود. این همان موضوعی است که با کمک خبرنگاران محترم و مردم شریف کشور دنبال می‌کنیم.