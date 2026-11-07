در پی وقوع واژگونی خودرو و همچنین بر اثر ۲ حادثه گازگرفتگی، ۱۶ نفر در استان فارس دچار سانحه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی وقوع یک سانحه رانندگی ۵ نفر مصدوم و همچنین بر اثر ۲ حادثه گازگرفتگی، ۱۱ نفر دچار مسمومیت شدند.

مسمومیت ۷ نفر با گاز مونوکسید کربن در صفاشهر

در پی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در مظفرآباد صفاشهر، ۷ نفر راهی بیمارستان شدند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در مظفرآباد صفاشهر به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه، ۷ نفر دچار مسمومیت شدند و افراد حادثه دیده با دریافت خدمات پیش بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان سیدالشهدا قادرآباد منتقل شدند.

وکیل زاده افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

مسمومیت ۴ نفر با گاز مونوکسید کربن در شیراز

بر اثر گاز مونوکسید کربن در شیراز ۴ نفر دچار مسمومیت شدند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بیان کرد: با اعلام مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهرک گل‌های شیراز به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه ۴ نفر دچار مسمومیت شدند و کارشناسان اورژانس با حضور در محل، خدمات پیش بیمارستانی را برای این افراد انجام دادند و بیماران در محل درمان شدند و نیازی به اعزام به بیمارستان نبود.

۵ مصدوم بر اثر حادثه رانندگی در محور شیراز - اصفهان

در پی واژگونی یک دستگاه خودرو در محور شیراز به اصفهان، ۵ نفر مصدوم شدند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه گفت: با اعلام واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محور شیراز به اصفهان - قبل از حاجی‌آباد - به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه، ۵ نفر مصدوم شدند، تصریح کرد: همه مصدومان این سانحه با دریافت خدمات پیش بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.