دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد تداوم حملات در غرب و شمال‌غرب یمن از ابتدای ماه اوت تاکنون ۳۱۳ هزار نفر را آواره کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد تداوم حملات در چندین استان غربی و شمال‌غربی یمن، ساکنان این مناطق را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده و شمار آوارگان از ابتدای ماه اوت تاکنون به ۳۱۳ هزار نفر رسیده است.

این دفتر اعلام کرد استان تعز بیشترین شمار آوارگان را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری‌که از هر پنج نفری که در این مدت آواره شده‌اند، دو نفر از ساکنان این استان بوده‌اند. اوچا همچنین هشدار داد که غیرنظامیان همچنان اصلی‌ترین جان باختگان این وضعیت هستند.

بر اساس آمار اوچا، از ابتدای ماه اوت تاکنون ۲۸۱ مورد کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در یمن ثبت شده است که از این میان، ۶۹ نفر جان باخته و ۲۱۲ نفر مجروح شده‌اند. بیش از یک‌سوم جان باختگان این حوادث را کودکان تشکیل می‌دهند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل بار دیگر از تمامی طرف‌های درگیر خواست از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی حفاظت کنند، به قوانین بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشند و امکان دسترسی ایمن، مستمر و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه را فراهم کنند تا این کمک‌ها به دست افرادی برسد که بیشترین نیاز را به آن دارند.

منبع: یوم السابع

برچسب ها: آوارگان یمنی ، حمله عربستان به یمن
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