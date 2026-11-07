رئیس پلیس‌راه آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم بارش باران و لغزندگی تمامی محورهای مواصلاتی استان نسبت به افزایش خطر سوانح رانندگی هشدار داد و بر رعایت دقیق فاصله طولی و پرهیز جدی از شتاب‌زدگی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضا پناهی‌مقدم اظهار کرد: در پی بارش باران در سطح استان، سطح محورهای مواصلاتی لغزنده شده و شرایط رانندگی نسبت به روزهای عادی نیازمند تمرکز و دقت دوچندان است.
وی با اشاره به دشواری‌های رانندگی در هوای بارانی افزود: کاهش اصطکاک لاستیک‌ها، محدود شدن زاویه دید راننده و کاهش سرعت رفت‌وآمد از عواملی است که می‌تواند سبب کاهش تمرکز یا بی‌حوصلگی رانندگان شود از این‌رو آرامش در رانندگی و دوری از رفتارهای پرخطر و عجولانه ضروری است.
رئیس پلیس‌راه استان با ارائه توصیه‌ای ایمنی هنگام سر خوردن خودرو گفت: چنانچه خودرو در سطح لغزنده دچار انحراف شد رانندگان باید بدون دستپاچگی و به‌آرامی پا را از روی پدال گاز بردارند و فرمان را در همان جهتی که تمایل دارند بخش جلوی خودرو حرکت کند، هدایت کنند تا تعادل وسیله نقلیه بازیابی شود.
سرهنگ پناهی‌مقدم همچنین با تأکید بر لزوم رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل تصریح کرد: در شرایط عادی فاصله طولی ۳ تا ۴ ثانیه‌ای استاندارد است اما در زمان بارندگی این عدد باید دست‌کم به ۵ ثانیه افزایش یابد تا راننده فرصت کافی برای عکس‌العمل و ترمزگیری داشته باشد و از پاشش آب به شیشه که سبب افت ناگهانی دید می‌شود جلوگیری به عمل آید.
وی در پایان از تمامی رانندگان خواست پیش از سفر از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها و سامانه ترمز اطمینان حاصل کرده و در طول مسیر با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

برچسب ها: هشدار پلیس راه ، لغزندگی جاده ها
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