مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان از اعزام ۲۷ نیروی عملیاتی به سه منطقه سیل‌زده در شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود خبر داد و گفت: در جریان این حوادث، ۳۴ ساختمان دچار آبگرفتگی شد و به ۱۴۳ نفر امدادرسانی صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - غلامرضا علی‌محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان، با تشریح گزارش عملیات امداد و نجات در پی وقوع سیلاب اخیر در استان اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر و آبگرفتگی منازل مسکونی در برخی مناطق استان، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به افراد آسیب‌دیده به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: در روستای دره انار شهرستان خرم‌آباد، ۶ نیروی عملیاتی به منطقه اعزام شدند که در پی این حادثه، ۷ ساختمان دچار آبگرفتگی شد و به ۲۸ نفر امدادرسانی صورت گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان ادامه داد: همچنین در روستای دره نسار شهرستان خرم‌آباد، ۱۵ نیروی عملیاتی به منطقه اعزام شدند که در این حادثه ۲۱ ساختمان دچار آبگرفتگی شد و ۸۵ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند.

علی‌محمدی با اشاره به عملیات امدادرسانی در شهرستان دورود بیان کرد: در روستای زیرتنگ این شهرستان نیز ۶ نیروی عملیاتی به منطقه اعزام شدند که در پی آبگرفتگی ۶ ساختمان، به ۳۰ نفر امدادرسانی کردند.

وی در جمع‌بندی این عملیات‌ها گفت: در مجموع، در سه حادثه سیلاب و آبگرفتگی اخیر در استان لرستان، ۲۷ نیروی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند و ضمن امدادرسانی به ۱۴۳ نفر، ۳۴ ساختمان دچار آبگرفتگی را تحت پوشش خدمات امدادی قرار دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان در پایان با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی برای پاسخگویی به حوادث احتمالی، از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

منبع: جمعیت هلال احمر لرستان

برچسب ها: استانداری ، لرستان
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