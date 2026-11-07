دبیر کمیته بررسی گزارش‌های فضای مجازی و رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار به سهام‌داران درباره استفاده از بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازار سرمایه با توسعه ابزارهای اطلاع‌رسانی و آموزشی و گسترش دسترسی سرمایه‌گذاران به خدمات تخصصی، گام‌های مهمی در مسیر ارتقای آگاهی و اعتماد عمومی برداشته است.

در این میان، مشاوره سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از خدمات تخصصی بازار سرمایه، نقش مهمی در تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاران دارد و فعالیت نهادهای مالی دارای مجوز می‌تواند زمینه بهره‌مندی از دانش و تجربه متخصصان را فراهم کند.

محمدمهدی منتظری دبیر کمیته بررسی گزارش‌های فضای مجازی و رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، با تشریح ابعاد حقوقی مرتبط با ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس، ظرفیت‌های قانونی فعالیت متخصصان و راهکارهای توسعه خدمات مشاوره‌ای در چارچوب مقررات بازار سرمایه را توضیح داد.

وی با اشاره به فعالیت بدون مجوز برخی اشخاص در فضای مجازی در زمینه مشاوره سرمایه‌گذاری گفت: با وجود امکان استفاده از خدمات ده‌ها شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس که از متخصصان مالی و تحلیلگران خبره در ارائه خدمات خود استفاده می‌کنند، استفاده از بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری دارای مخاطراتی است و به‌هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

منبع: سازمان بورس

برچسب ها: سازمان بورس ، بورس و اوراق بهادار
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