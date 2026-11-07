باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر صفری راد اظهارداشت: به علت ریزش کوه در پنج نقطه از مسیر ریلی استان در محدوده سپیددشت تا تنگ هفت در پی بارندگی‌های اخیر، عملیات انتقال مسافران به مقصد از طریق اتوبوس در حال انجام است.

وی ادامه‌داد: در این راستا تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس به شهرهای دورود و ازنا جهت انتقال مسافران به شهرهای محل سکونت شان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۱۲۰۰ نفر مسافر از این مسیر تردد داشتند که انتقال یکهزار نفر از آنها به مقصد از طریق اتوبوس انجام شده و انتقال مابقی مسافران نیز در حال انجام می‌باشد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان