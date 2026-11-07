دو نفر از افرادی که نام آنها در گزارش‌های ضدایرانی درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان مطرح شده، اساساً متهم این پرونده نیستند و برای نفر سوم نیز هنوز حکم قابل اجرا صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عددسازی از احکام قضایی به‌ویژه احکام اعدام، به یکی از محور‌های تکرارشونده فعالیت رسانه‌های ضدایرانی و برخی مجامع موسوم به حقوق بشری تبدیل شده است؛ جریانی که با انتشار اسامی افراد و طرح ادعا‌هایی درباره وضعیت پرونده‌های قضایی، تصویری از صدور احکام قطعی و اجرای قریب‌الوقوع آنها ارائه می‌کند که بررسی وضعیت واقعی پرونده‌ها، در موارد متعدد، با آن مطابقت ندارد.

در این خبرسازی‌ها، اسامی چند متهم با تصاویر آنها منتشر شده و ادعا می‌شود این افراد در صف اعدام قرار دارند.

تازه‌ترین نمونه این رویکرد، ادعا‌هایی است که سازمان جهانی عفو بین‌الملل درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان مطرح کرده است. عفو بین‌الملل که گزارش‌های ضد ایرانی خود را از رسانه‌های معلوم‌الحال خارج‌نشین دریافت می‌کند، اخیرا مدعی شده است، در پرونده میدان شهید علیخانی اصفهان ۶ نفر در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

اما پیگیری‌های انجام‌شده درباره وضعیت قضایی افراد معرفی‌شده، روایت دیگری از این پرونده ارائه می‌کند؛ روایتی که نشان می‌دهد ادعا‌های مطرح‌شده درباره صدور احکام اعدام، با واقعیت مطابقت ندارد.

دو نفر از افرادی که نام آنها در این گزارش‌ها مطرح شده، اساساً در پرونده میدان علیخانی اصفهان متهم نیستند. درباره نفر سوم نیز حکمی قابل اجرایی صادر نشده است.

به این ترتیب، ادعای صدور و اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام برای این افراد، در حالی به یک گزارش حقوق بشری راه پیدا کرده که دست‌کم درباره سه نفر از افراد معرفی‌شده، اطلاعات منتشرشده با وضعیت قضایی اعلام‌شده مطابقت ندارد.

از ادعای رسانه‌ای تا گزارش حقوق بشری

آنچه در این پرونده اهمیت دارد، صرفاً انتشار یک خبر نادرست درباره وضعیت چند متهم نیست؛ بلکه مسیری است که یک ادعای تأییدنشده طی می‌کند تا در نهایت در قالب یک گزارش حقوق بشری، به‌عنوان ادعایی درباره وضعیت متهمان مطرح شود.

در این روند، رسانه‌های ضدانقلاب با انتشار اسامی افراد و ادعای صدور احکام اعدام، زمینه شکل‌گیری روایت کذب و غلط را فراهم می‌کنند؛ سپس همین ادعا‌ها در گزارش‌های نهاد‌هایی مانند عفو بین‌الملل بازتاب پیدا می‌کند.

در پرونده میدان علیخانی نیز عفو بین‌الملل با استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی این رسانه‌ها، از صدور احکام اعدام برای شش نفر و اجرای قریب‌الوقوع احکام آنها خبر داده است؛ در حالی که پیگیری وضعیت قضایی افراد معرفی‌شده، دست‌کم درباره سه نفر، ادعا‌های مطرح‌شده را تأیید نمی‌کند.

تکرار یک الگو؛ از پرونده میدان علیخانی تا ادعای اعدام هفت زن

خبرسازی درباره پرونده میدان علیخانی، نخستین نمونه از این دست ادعا‌ها نیست.

در هفته‌های گذشته نیز رسانه‌های ضدانقلاب با انتشار اسامی هفت زن، مدعی شده بودند که برای این افراد حکم اعدام صادر شده و آنها در آستانه اجرای حکم قرار دارند.

پیگیری‌های انجام‌شده درباره وضعیت قضایی این افراد نشان داد که هیچ حکم قطعی اعدامی برای آنها صادر نشده و پرونده‌هایشان همچنان در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.

پیشتر نیز ادعای صدور حکم اعدام برای ۸ زن در ایران در رسانه‌های ضدایرانی مطرح شد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با بازنشر ادعای یک فعال صهیونیست آمریکایی-یهودی در فضای مجازی، مدعی شد ایران در آستانه اعدام این افراد است.

در آن مقطع نیز بررسی‌ها نشان داد تعدادی از آنها آزاد شده‌اند، برخی با اتهاماتی مواجه بودند که در صورت تأیید حکم از سوی دادگاه، مجازات آنها حبس بود و هیچ‌یک از این افراد حکم قطعی اعدام نداشتند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: حکم اعدام ، حکم اغتشاشگران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
صبر کنین کمکم معلوم میشه
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