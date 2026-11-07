رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اعلام کرد: رویکرد جدید بنیاد،ارتقای زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان  با اشاره به تغییر رویکرد نظام سلامت از درمان‌محوری به مدیریت جامع سلامت گفت: امروز دنیا به سمتی حرکت می‌کند که وابستگی به زیرساخت‌های فیزیکی و ساختمان‌محوری کاهش یافته و بهره مندی از فناوری‌های روز در دستور کار است تا خدمات را آسان‌تر، ارزان‌تر، سریع‌تر و اثربخش‌تر به مردم ارائه کند.

دهقان با اشاره به اینکه این رویکرد به معنای بی‌نیازی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیست، گفت: باید زنجیره‌ای یکپارچه از شناسایی، پایش، تشخیص، پیشگیری و ورود به چرخه سلامت شکل بگیرد و با مشارکت مردم، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خودمراقبتی، تنها در مواقع ضروری وارد مراحل دشوار درمان و جراحی شویم.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر ضرورت فاصله گرفتن از نگاه‌های محلی و مقایسه‌ای در توسعه مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: باید مجموعه ظرفیت‌های تشخیصی و درمانی کشور در قالب یک نظام هماهنگ و یکپارچه عمل کنند تا زمینه تحقق اهداف نظام سلامت فراهم شود.

دهقان با بیان اینکه باید از تمرکز صرف بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی فاصله گرفت، افزود: نباید تمام نگاه خود را به ساخت بیمارستان در شهر‌ها و مقایسه امکانات یک منطقه با منطقه دیگر محدود کنیم. مجموعه اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، همراه با پروتکل‌ها و راهنما‌های تشخیصی و درمانی، باید در یک قالب یکپارچه عمل کنند تا بتوانیم با اطمینان بیشتری به اهداف نظام سلامت دست پیدا کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به توزیع نامتوازن امکانات و نیروی انسانی متخصص در کشور بیان کرد: باید مسئله دسترسی عادلانه مردم به امکانات درمانی را در اولویت قرار دهیم. امروز در مراکز اصلی استان‌ها تمرکز قابل توجهی از زیرساخت‌ها، نرم‌افزار‌ها و پزشکان متخصص وجود دارد، اما هرچه از مراکز استان‌ها فاصله می‌گیریم، دسترسی به این ظرفیت‌ها کمتر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ساختار موجود تمرکز امکانات در شهرها گفت: باید امکان دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به ظرفیت‌های عمومی سلامت را فراهم کنیم. همه مردم، فارغ از محل زندگی خود، باید بتوانند از امکانات و خدمات و سرمایه عمومی کشور بهره‌مند شوند.

دهقان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهر‌های برخوردار در قبال مناطق محروم تصریح کرد: تهران و مراکز برخوردار کشور در طول زمان از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های عمومی استفاده کرده و به جایگاه کنونی رسیده‌اند؛ بنابراین امروز باید این مسئولیت را احساس کنند که بخشی از این ظرفیت و امکانات را به مناطق محروم بازگردانند.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی پزشکان و متخصصان گفت: در کنار استعداد، تلاش و توانایی فردی پزشکان، باید به این واقعیت نیز توجه کنیم که جامعه، مردم و نظام، زیرساخت‌ها و امکانات لازم را فراهم کرده‌اند تا استعداد‌های علمی به شکوفایی برسند و افراد بتوانند در جایگاه تخصصی و حرفه‌ای خود قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: باید همه مردم در گوشه‌وکنار کشور به خدمات و امکانات سلامت دسترسی داشته باشند. عدالت سلامت زمانی محقق می‌شود که محل زندگی افراد، مانعی برای برخورداری از خدمات تخصصی و درمانی نباشد.

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر اینکه نظام سلامت نباید صرفاً بر تشخیص بیماری و درمان متمرکز باشد، اظهار کرد: باید به سمت شکل‌گیری یک نظام جامع سلامت و مدیریت سلامت حرکت کنیم؛ چراکه تمام ظرفیت‌های نظام سلامت نباید صرفاً به اقدامات تشخیصی و درمانی محدود شود.

وی افزود: بخش مهمی از اقدامات باید پیش از رسیدن افراد به مرحله بیماری و درمان انجام شود. باید امکانات و رویه‌هایی را توسعه دهیم که بتوانند سلامت جامعه را حفظ و از بروز بیماری و تحمیل هزینه‌های سنگین درمان جلوگیری کنند.

دهقان با اشاره به ضرورت همکاری میان بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در این مسیر همکاری گسترده‌ای میان بنیاد مستضعفان و مجموعه وزارت بهداشت شکل گرفته است و گزارش‌های ارائه‌شده در این مراسم نشان می‌دهد که می‌توان با سرمایه‌گذاری کمتر، خروجی‌های بیشتری به دست آورد و هم‌زمان رضایت مردم را نیز افزایش داد.

وی ادامه داد: امروز در دنیا اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌هایی توسعه یافته‌اند که امکان پایش وضعیت افراد، مراکز درمانی، خدمات دریافتی و حتی پیش‌بینی مسیر سلامت افراد را فراهم می‌کنند. با استفاده از فضای مجازی و هوش مصنوعی می‌توان ارائه خدمات درمانی و مدیریت سلامت را ارزان‌تر، اثربخش‌تر و به‌روزتر انجام داد و هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

دهقان با تشریح برنامه جدید بنیاد مستضعفان در حوزه سلامت و آموزش تصریح کرد: در بنیاد مستضعفان پلتفرم‌هایی را در این زمینه توسعه می‌دهیم تا با استفاده از ظرفیت فناوری، زمان تشخیص کاهش یابد، دقت و صحت تشخیص افزایش پیدا کند و بتوانیم خدمات را در چارچوبی روشن‌تر و کارآمدتر به مردم ارائه دهیم.

وی با اعلام تغییر رویکرد بنیاد مستضعفان در زمینه توسعه زیرساخت‌ها گفت: از امروز به‌طور جدی و مؤکد، نه در حوزه مدارس و نه در حوزه مراکز درمانی، به دنبال ساخت‌وساز نخواهیم رفت؛ بلکه تمرکز خود را بر توسعه امکانات و خدمات از پایین به بالا قرار می‌دهیم.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: تلاش می‌کنیم امکانات تشخیصی و درمانی را هرچه بیشتر به سطوح پایین جامعه و مناطق محروم منتقل کنیم و با توسعه دسترسی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت‌های دیجیتال، هم تسهیل ارائه خدمات، هم کاهش زمان و هزینه و هم بهبود و ارتقای سلامت مردم را دنبال کنیم.

دهقان تأکید کرد: هدف این است که به جای تمرکز بر ساخت ساختمان‌های جدید، از ظرفیت فناوری و راهکار‌های نوین برای افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت استفاده کنیم و بتوانیم با منابع کمتر، خدمات گسترده‌تر و مؤثرتری ارائه دهیم.دهقان با تشکر از همکاری وزارت بهداشت و تلاش مجموعه همکاران بنیاد علوی برای اجرای برنامه‌های سلامت علوی گفت: از همکاران خود در بنیاد علوی به دلیل جدیت و پیگیری مستمر اقدامات تشکر می‌کنم. ما تقریباً هر ماه یک‌بار جلسات پیگیری در بنیاد برگزار می‌کنیم و گزارش اقدامات نیز به‌صورت فصلی ارائه می‌شود تا استمرار فعالیت‌ها با جدیت دنبال شود.تلاش می کنیم که با پیگیری منظم، ارزیابی عملکرد و استفاده از تجربه‌های گذشته، زمینه تداوم و ارتقای خدمات سلامت در مناطق روستایی و محروم کشور فراهم شود.

 

 

برچسب ها: سلامت ، خدمات درمانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
شهرستان تنگستان استان بوشهر را به برنامه کشوری اضافه نمایید ___
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