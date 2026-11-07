\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u061b \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f\u0627\u062a \u0627\u062f\u0639\u0627\u0647\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u062d\u0636\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u0647