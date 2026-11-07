ارومیه در آستانه ایام فاطمیه میزبان چهار شهید دوران دفاع مقدس شد شهدایی که نامشان بر تارک این سرزمین می‌درخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیین استقبال رسمی از پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز همزمان با بارش رحمت الهی و با حضور پرشور مردم، مسئولان استانی و خانواده‌های معظم شهدا در فرودگاه شهید باکری ارومیه برگزار شد.

سردار جلیل وحیدی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی در این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برنامه‌های تکریم و استقبال از این شهدای والامقام در قالب طرح میثاق با شهدا از امروز به مدت یک هفته در سطح شهرستان‌های مختلف استان اجرا می‌شود تا زمینه تجدید میثاق اقشار مختلف مردم با آرمان‌های شهدا فراهم شود.

وی با اشاره به جزئیات مراسم‌های این هفته افزود: پیکرهای مطهر شهدا روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه به ارومیه بازگشته و شب‌وداع مردمی در میدان ولایت‌فقیه برگزار خواهد شد و همچنین مراسم تشییع باشکوه این شهدای گمنام روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه هم‌زمان با سالروز شهادت بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) در میدان انقلاب ارومیه برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خاطرنشان کرد: از مجموع چهار شهید گمنام پیکر مطهر یک شهید برای خاکسپاری به شهرستان خوی منتقل شده و سه شهید دیگر که به‌صورت امانی در استان حضور دارند پس از پایان مراسم به تهران بازگردانده خواهند شد.

آذربایجان‌غربی سومین استان ایثارگر کشور

حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر آذربایجان‌غربی را به‌عنوان سومین استان ایثارگر کشور افتخارآفرین برشمرد و تأکید کرد: عزت، استقلال و اقتدار امروز کشور ثمره جانفشانی‌ها و ازخودگذشتگی شهداست و همه ما در برابر خانواده‌های معظم آنان مدیون و مسؤولیم.

وی با اشاره به تداوم تفحص پیکرهای شهدا پس از گذشت دهه‌ها تصریح کرد: حضور این شهدا یادآور رشادت‌های رزمندگانی است که برای صیانت از کیان این مرزوبوم از هستی خود گذشتند و انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسل جوان ضامن حفظ استقلال کشور خواهد بود.

حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم بار دیگر نشان داد که ارومیه و آذربایجان‌غربی همچون گذشته قدردان دلاوری‌های مدافعان وطن است و راه و رسم ایثار در این خطه همچنان زنده و پربار ادامه دارد.

برچسب ها: تشییع پیکرشهید ، حفظ و نشر دفاع مقدس
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