باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با انتشار پیامی در فضای مجازی اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده در دولت و واریز ۱۶.۷ همت باقیمانده و در مجموع ۴۰۴.۷ همت برای خرید تضمینی گندم، ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و تسویه شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید افزود: رایزنی‌ها برای تعیین نرخ خرید گندم در سال زراعی جدید ادامه دارد و تا هفته آینده نهایی خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: رویکرد حمایتی دولت نسبت به بخش کشاورزی ادامه دارد و سیاست دولت حمایت از تولید و تولیدکننده است.