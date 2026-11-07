باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر امروز شنبه ۱۶ آبان با قضاوت کوپال ناطمی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال خوزستان: محمدامین رضایی، محمد اهل شاخه، امیررضا کرمی، فرزاد جعفری، محمدمهدی احمدی، عارف رستمی، عرفان سازگاری، عباس شرفی، امیرحسین فرهادی، جواد زرگانی و امید محمدی

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، حسین گودرزی، جلال الدین ماشاریپوف، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و محمدرضا آزادی

بازی از ساعت ۱۶:۳۵ آغاز شد.

دقیقه ۳: بازیکنان استقلال خوزستان قصد داشتند حمله‌ای را به سمت دروازه استقلال انجام دهند که سانتر بازیکن این تیم را روزبه چشمی دور کرد.

دقیقه ۷: ضربه آزاد برای استقلال شکل گرفت که شوت آسانی به دیوار دفاعی برخورد کرد و دور شد.

دقیقه ۱۲: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نمی‌شود.

دقیقه ۱۸: شوت زمینی حسین گودرزی از کنار دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت تا جدی‌ترین موقعیت برای گلزنی آبی‌های تهران از دست رود.

دقیقه ۲۳: امیرحسین فرهادی بازیکن استقلال خوزستان در میانه‌های زمین صاحب توپ شد و تا نزدیکی محوطه جریمه استقلال پیش رفت و اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ او با اختلاف از بالای دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۲۸: پس از برخورد بازیکن استقلال خوزستان با محمدحسین اسلامی، وینگر آبی‌های پایتخت مصدوم شد و بازی برای دقایقی متوقف شد.

دقیقه ۳۴: ضربه شروع مجدد ماشاریپوف در محوطه جمریه استقلال خوزستان به هیچ یک از بازیکنان خودی نرسید و توپ در اختیار رضایی دروازه بان استقلال خوزستان قرار گرفت.

دقیقه ۴۳: روی فرار امیرحسین فرهادی او در حالی که تک به تک با حبیب فرعباسی شد دروازه بان استقلال تهران روی او مرتکب خطا شد و داور به سود میزبان پنالتی گرفت.

عارف رستمی پشت توپ ایستاد و آن را به بیرون زد.

در نهایت این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

نیمه دوم بازی از ساعت ۱۷:۴۲ آغاز شد.

دقیقه ۵۷: ضربه آزاد برای استقلال شکل گرفت و یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و مستقیم به توپ ضربه زد که دروازه بان استقلال خوزستان توپ را دور کرد.

دقیقه ۶۲: توپ بیشتر در میانه های زمین در گردش است و موقعیتی روی دروازه ها ایجاد نمی شود.

دقیقه ۶۵: روی حرکت زیبای محمدحسین اسلامی و پاس در عمق او صالح حردانی در مصافی تک به تک با دروازه بان استقلال خوزستان موفق شد گل اول بازی را برای آبی های تهران به ثمر برساند.

دقیقه ۶۹: در حالی که بازیکن استقلال خوزستان می‌رفت که با حبیب فرعباسی تک به تک شود عارف آقاسی مانع از این کار شد و داور با کارت قرمز مستقیم او را اخراج کرد تا استقلال تهران ۱۰ نفره شود.

دقیقه ۸۱: بازیکنان استقلال خوزستان حمله ای به سمت دروازه استقلال تهران انجام دادند که ضربه سر بوحمدان را حبیب فرعباسی در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۴: بازیکنان استقلال خوزستان که برای به ثمر رسیدن گل تساوی تلاش می‌کنند در دقیقه ۸۴ عارف رستمی در محوطه جریمه استقلال تهران صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ او از کنار دروازه فرعباسی راهی اوت شد.

دقیقه ۸۶: یاسر آسانی در موقعیت خوبی برای گلزنی برای استقلال تهران قرار گرفت که شوت زاویه بسته او توپ پس از برخورد به تیرک به بیرون رفت تا فرصت به ثمر رسیدن گل دوم برای استقلال از دست رود.

دقیقه ۸۷: بازیکنان استقلال خوزستان به حمله خود ادامه دادند و سید مهدی موسوی موفق شد با ضربه سر گل تساوی را برای استقلال خوزستان به ثمر برساند تا بازی یک بر یک شود.

در حالی که استقلال نیاز به کسب پیروزی و گل در این بازی داشت یاسر آسانی در دقیقه ۱ + ۹۰ روی یک صحنه به کمک داور بازی معترض شد و کوپال ناظمی داور این بازی در دو صحنه به او کارت زرد داد و او را از زمین بازی اخراج کرد.

روی خروج اشتباه حبیب فرعباسی، بازیکنان استقلال خوزستان در یک ضد حمله موفق شدند و عارف رستمی گل دوم را برای استقلال خوزستان به ثمر رساند تا روند شکست ناپذیری استقلال از بین رود.

دقیقه ۸+ ۹۰: روی ضربه آزادی که برای استقلال شکل گرفت محمدحسین اسلامی توپ را به روی دروازه استقلال خوزستان ارسال کرد و صالح حردانی با ضربه سر موفق شد گل تساوی را برای استقلال به ثمر رساند تا بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان برسد.