باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در رادیو اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: با آغاز جنگ، دو گروه از کسب‌وکارها تحت تأثیر قرار گرفتند؛ گروه نخست بنگاه‌هایی بودند که به‌صورت مستقیم در معرض اصابت موشک، پرتابه یا بمب قرار گرفتند و دچار خسارت فیزیکی شدند.

وی افزود: گروه دوم، بنگاه‌هایی بودند که به‌صورت غیرمستقیم از تبعات جنگ آسیب دیدند. برای مثال، در شهرهایی که بیشتر در معرض حملات قرار داشتند یا مناطق جنوبی کشور که برای مدتی تحت تأثیر شرایط جنگی بودند، کسب‌وکارهای وابسته به سفر، خرید مردم و گردشگری با کاهش درآمد و مشتری مواجه شدند.

زمانیان ادامه داد: علاوه بر این، در برخی استان‌ها که صنایع بالادستی دچار خسارت فیزیکی شده بودند، واحدهای دیگری که در زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه و فروش محصولات فعالیت می‌کردند نیز با اختلال مواجه شدند؛ چراکه امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود را نداشتند. این مجموعه بنگاه‌ها در دسته بنگاه‌های متأثر از جنگ به‌صورت غیرمستقیم قرار گرفتند.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به طراحی تسهیلات حفظ اشتغال برای این گروه از بنگاه‌ها گفت: پس از شناسایی واحدهای متأثر از جنگ، تسهیلاتی متناسب با تعداد نیروی انسانی هر بنگاه در نظر گرفته شد تا بتوانند اشتغال موجود خود را حفظ کنند. همچنین مقرر شد در صورتی که بنگاه‌ها متعهد شوند تا چند ماه پس از دریافت تسهیلات و آغاز دوره بازپرداخت، نیروی انسانی خود را تعدیل نکنند، از مشوق‌هایی در نرخ سود بازپرداخت تسهیلات برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹ هزار بنگاه اقتصادی دریافت‌کننده نهایی این تسهیلات بوده‌اند، تصریح کرد: این بنگاه‌ها در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار نفر اشتغال داشتند و حجم تسهیلات پرداخت‌شده به آن‌ها نیز بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

زمانیان با اشاره به ارزیابی نتایج اجرای این طرح پس از گذشت ۶ ماه بیان کرد: در شرایطی که به‌طور عمومی در مجموعه بنگاه‌های کشور با افت اشتغال مواجه بودیم و شرایط اقتصادی ناشی از جنگ نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که این تسهیلات را دریافت کرده و از مشوق‌های مربوط به حفظ اشتغال برخوردار شده‌اند، در مجموع نیروی انسانی خود را تعدیل نکرده‌اند.

وی افزود: ممکن است برخی بنگاه‌ها تعدیل نیرو داشته باشند، اما در مقابل، تعدادی از واحدها حتی افزایش اشتغال را تجربه کرده‌اند. برای بنگاه‌هایی که تعداد نیروی کار خود را افزایش داده‌اند نیز مشوق‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. در مجموع، اشتغال این بخش کاهش پیدا نکرده که نتیجه مثبتی از اجرای این سیاست محسوب می‌شود.

اجرای مرحله جدید تسهیلات با منابع بیشتر

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به باقی‌ماندن بخشی از منابع تسهیلاتی گفت: چند هزار میلیارد تومان از منابع این تسهیلات همچنان باقی مانده است که بخشی از آن به دلیل مراجعه دیرهنگام بنگاه‌ها به بانک‌ها یا ناقص بودن مدارک متقاضیان بوده و روند پرداخت آن ادامه دارد.

زمانیان اضافه کرد: با توجه به بازخورد مثبتی که از اجرای این طرح دریافت کردیم، تصمیم گرفتیم تسهیلات حفظ اشتغال را با منابع بیشتری مجدداً در دستور کار قرار دهیم. در همین راستا، توافق‌نامه‌های مربوط با بانک‌ها امضا شده و رسته‌های اقتصادی متأثر از جنگ نیز به‌روزرسانی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دامنه مشمولان این تسهیلات در مرحله جدید بازنگری شده است، گفت: برخی حوزه‌ها مانند صنایع غذایی و خوراکی و همچنین بخش‌هایی از گردشگری در استان‌هایی که وابستگی بیشتری به مسافر دارند، در فهرست مشمولان جدید قرار گرفته‌اند. رسته‌های آسیب‌دیده متناسب با شرایط ۶ ماه گذشته بازبینی و به‌روزرسانی شده‌اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تسهیلات جدید از نوع سرمایه در گردش و با رقم بالاتری خواهد بود، خاطرنشان کرد: توافق‌نامه‌های مربوط با بانک‌ها به امضا رسیده و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات و نحوه استفاده از این تسهیلات به‌زودی انجام خواهد شد.