باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -محمد قربان‌پور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: پس از میرآباد، ایستگاه کله‌گاوی شهرستان مهاباد با ۴۱.۲ میلی‌متر، سردشت با ۳۹.۱ میلی‌متر، کانی‌بازار با ۲۶.۳ میلی‌متر، خورخوره با ۱۹.۷ میلی‌متر و پیرانشهر با ۱۸.۶ میلی‌متر بارندگی، بیشترین مقادیر بارش ثبت‌شده را داشته‌اند.

وی با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی افزود: با تداوم فعالیت امواج بارشی، تا اواسط وقت روز دوشنبه هفته جاری، شاهد بارش متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد، گاهی شدید، در اغلب مناطق استان خواهیم بود.

قربان‌پور با تأکید بر هشدار سطح نارنجی صادرشده از سوی مرکز پیش‌بینی استان تصریح کرد: طی فعالیت این سامانه، احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و لغزندگی جاده‌های مواصلاتی وجود دارد و ضروری است شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی در ادامه از ورود توده هوای سرد به استان خبر داد و گفت: از اواخر وقت روز یکشنبه، با شمالی شدن جریانات جوی، علاوه بر کاهش محسوس دما در سطح استان، بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود و هوای سرد تا پایان هفته در منطقه ماندگار خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، با خروج سامانه بارشی از منطقه، شرایط پایدار جوی در استان حاکم خواهد شد و این وضعیت تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.