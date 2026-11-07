یک متخصص پوست در خصوص درمان انواع جوش در دوران جوانی توضیحاتی ارائه داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - شادی عزیززاده متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: یکی از  بیماری‌های شایع در بین نوجوانان و جوانان ایجاد  جوش و آکنه است که این جوش بر اثر چربی‌های روی پوست یا انسداد‌های پوستی تشکیل می‌شود.

به گفته وی، ایجاد جوش بر اثر عواملی همچون ترشح و تجمع چربی، فعالیت باکتری‌های سطح پوست و انسداد منافذ پوستی ایجاد می‌شود؛ این عوامل در کنار یکدیگر زمینه‌ساز بروز التهاب و انواع جوش‌ها می‌‌شود.

عزیززاده با اشاره به اینکه بروز جوش یک عارضه بوده و سبب ایجاد فرورفتگی بر روی پوست می‌شود، تاکید کرد: برای درمان انواع جوش دارو‌های موضعی، کرم و حتی مصرف آنتی بیوتیک تجویز می شودکه در بین افراد مختلف درمان متفاوتی توسط متخصص تجویز می‌شود.

وی بیان کرد: آکنه می‌تواند به اشکال مختلفی از جمله ضایعات زیرپوستی سرسیاه و سرسفید، ضایعات التهابی و چرکی و در موارد شدیدتر به‌صورت ندول‌ها و کیست‌های عمقی و بزرگ پوستی بروز پیدا می کند.

وی اضافه کرد: خانواده‌ها تصور می‌کنند جوش یک وضعیت فیزیولوژیک و گذرا است و به درمان نیازی ندارد؛ در حالی که متخصصان تأکید جدی بر آغاز درمان به‌موقع انواع جوش و آکنه دارند.

وی افزود: عدم درمان مناسب می‌تواند در سنین بالاتر منجر به ایجاد اسکار‌های فرورفته و دائمی در پوست شود که فرایند درمان آنها به‌مراتب پیچیده‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.

برچسب ها: جوش ، آکنه پوستی
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