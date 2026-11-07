مهدی ترابی ستاره تراکتور در اندیشه بازگشت به تیم سابقش پرسپولیس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مهدی ترابی ستاره تیم فوتبال تراکتور به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی دوران نقاهت خودش را در حال سپری کردن است؛ با این حال شنیده می‌شود که ترابی قصد دارد پس از سپری کردن دوران مصدومیتش فوتبالش را دیگر در تراکتور ادامه ندهد و مجددا به پرسپولیس برگردد.

ترابی تابستان سال ۱۴۰۳ در انتقالی جنجالی به همراه علیرضا بیرانوند و دانیال اسماعیلی فر از پرسپولیس راهی تراکتور شد؛ انتقالی که تا مدت‌ها بر سر زبان‌ها بود. ترابی یکی از ستون های اصلی اولین قهرمانی تاریخ تراکتور در ادوار برگزاری لیگ های سراسری بود.

ترابی به برخی نزدیکان خود گفته است می خواهد به صورت قطعی سال های آتی فوتبالش را در پرسپولیس سپری کند.