مهدی ترابی ستاره تراکتور در اندیشه بازگشت به تیم سابقش پرسپولیس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مهدی ترابی ستاره تیم فوتبال تراکتور به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی دوران نقاهت خودش را در حال سپری کردن است؛ با این حال شنیده می‌شود که ترابی قصد دارد پس از سپری کردن دوران مصدومیتش فوتبالش را دیگر در تراکتور ادامه ندهد و مجددا به پرسپولیس برگردد.

ترابی تابستان سال ۱۴۰۳ در انتقالی جنجالی به همراه علیرضا بیرانوند و دانیال اسماعیلی فر از پرسپولیس راهی تراکتور شد؛ انتقالی که تا مدت‌ها بر سر زبان‌ها بود. ترابی یکی از ستون های اصلی اولین قهرمانی تاریخ تراکتور در ادوار برگزاری لیگ های سراسری بود. 

ترابی به برخی نزدیکان خود گفته است می خواهد به صورت قطعی سال های آتی فوتبالش را در پرسپولیس سپری کند.

برچسب ها: مهدی ترابی ، تراکتور ، پرسپولیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
تراکتور به صدر رفت و لنگی ها بازم دارن میسوزن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
لنگی هستین نه ؟؟ باخت دیروز خیلی درد داشت؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
غیرممکن هست زنوزی اجازه بده بازیکنی از تراکتور بره لنگ
مگر اینکه مصدوم باشه یا فوتبالش تموم شده باشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
تراکتور استفادشو کرد . قهرمان شد
الان که پیر شده و همش مصدومه میخواد بندازه به لنگ
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
با این مصدومیت دیگه نمیتونه برگرده دوران اوج . سنش هم بالا رفته
احتمالا زنوزی میخواد رد کنه بره
همیشه مصدومه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
توی سه سال گذشته این خبرگزاری تا حالا 3 بار گفتن ترابی میره پیروزی !
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
خبر پیدا نمیکنید نه ؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
تا حالا توی 2 سال 5 بار این خبر را گذاشتی و هر بار هم ترابی تمدید کرده
خسته نشدی ؟؟؟
خبر نداری ترابی 2 ساله تمدید کرده ؟
چرا اینقدر راحت دروغ میگین ؟
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