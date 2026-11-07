کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رباب وفایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نخستین روز معاملاتی هفته با افزایش ۱۷۰ هزار واحدی شاخص کل و رشد ۲.۱۶ درصدی همراه شد و شاخص به محدوده ۸ میلیون و ۸۰ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن نیز ۱.۳۹ درصد افزایش یافت.

او افزود: خوش‌بینی ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی و رسیدن شاخص و سهام بزرگ بازار به محدوده‌های حمایتی و اعداد مناسب، سبزپوشی گسترده بازار را در نخستین روز کاری رقم زد؛ با این حال، همچنان ردپای احتیاط در معاملات بسیاری از سهامداران به چشم می‌خورد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: حاصل جدال خریداران و فروشندگان در معاملات امروز، مثبت بودن ۶۰۲ نماد و منفی بودن ۱۳۶ نماد بود. در پایان معاملات نیز ۱۲.۵ همت صف خرید و یک همت صف فروش در بازار ثبت شد.

وفایی ادامه داد: در این روز ارزش معاملات خرد به ۳۳.۷ همت رسید و از سوی حقیقی‌ها ۴.۴ همت نقدینگی به بازار تزریق شد. همچنین تا این لحظه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های طلا رخ داده است.

وی تصریح کرد: بیشترین ورود پول به گروه فلزات اختصاص داشت، در حالی که گروه زراعی بیشترین خروج پول را تجربه کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل اثرگذار بر روند بازار در ماه‌های پیش رو گفت: در نیمه دوم پاییز، نگاه بازار و فعالان آن بیش از گذشته به اخبار و اتفاقات خواهد بود و چالش انرژی در ماه پیش رو و فصل زمستان، شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. رویداد‌هایی نظیر تغییرات نرخ ارز آزاد و نیما، بودجه، بورس کالا و بازار‌های جهانی از جمله فاکتور‌های مهم و اثرگذار بر بازار خواهند بود.

وفایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، نسبت به گذشته باید در انتخاب سهام آگاهانه‌تر عمل کرد و پیگیری جریان ورود و خروج پول در صنایع مختلف می‌تواند در بهبود عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاران مؤثر باشد.

افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی

همچنین افزایش دامنه نوسان قیمت صندوق‌های اهرمی در دو بازار صندوق‌های قابل معامله بورس و ابزار‌های نوین مالی فرابورس از امروز اعمال شد.