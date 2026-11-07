کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رباب وفایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نخستین روز معاملاتی هفته با افزایش ۱۷۰ هزار واحدی شاخص کل و رشد ۲.۱۶ درصدی همراه شد و شاخص به محدوده ۸ میلیون و ۸۰ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن نیز ۱.۳۹ درصد افزایش یافت.

او افزود: خوش‌بینی ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی و رسیدن شاخص و سهام بزرگ بازار به محدوده‌های حمایتی و اعداد مناسب، سبزپوشی گسترده بازار را در نخستین روز کاری رقم زد؛ با این حال، همچنان ردپای احتیاط در معاملات بسیاری از سهامداران به چشم می‌خورد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: حاصل جدال خریداران و فروشندگان در معاملات امروز، مثبت بودن ۶۰۲ نماد و منفی بودن ۱۳۶ نماد بود. در پایان معاملات نیز ۱۲.۵ همت صف خرید و یک همت صف فروش در بازار ثبت شد.

وفایی ادامه داد: در این روز ارزش معاملات خرد به ۳۳.۷ همت رسید و از سوی حقیقی‌ها ۴.۴ همت نقدینگی به بازار تزریق شد. همچنین تا این لحظه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های طلا رخ داده است.

وی تصریح کرد: بیشترین ورود پول به گروه فلزات اختصاص داشت، در حالی که گروه زراعی بیشترین خروج پول را تجربه کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل اثرگذار بر روند بازار در ماه‌های پیش رو گفت: در نیمه دوم پاییز، نگاه بازار و فعالان آن بیش از گذشته به اخبار و اتفاقات خواهد بود و چالش انرژی در ماه پیش رو و فصل زمستان، شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. رویداد‌هایی نظیر تغییرات نرخ ارز آزاد و نیما، بودجه، بورس کالا و بازار‌های جهانی از جمله فاکتور‌های مهم و اثرگذار بر بازار خواهند بود.

وفایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، نسبت به گذشته باید در انتخاب سهام آگاهانه‌تر عمل کرد و پیگیری جریان ورود و خروج پول در صنایع مختلف می‌تواند در بهبود عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاران مؤثر باشد.

افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی

همچنین افزایش دامنه نوسان قیمت صندوق‌های اهرمی در دو بازار صندوق‌های قابل معامله بورس و ابزار‌های نوین مالی فرابورس از امروز اعمال شد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی ۶ درصدی شد؛ گام اصلاحی یا راه‌حل موقت؟
افزایش ۱۷۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
در گفت‌و‌گو تفصیلی باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
از محدودیت گاز صنایع تا ابهامات بودجه؛ بورس چه چشم‌اندازی پیش‌رو دارد؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور تا اواسط هفته
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
وزیر نیرو: مطالبات و بدهی‌های صنعت برق به طور برابر هر کدام بیش از ۱۱۰ همت است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
آخرین اخبار
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور تا اواسط هفته
وزیر نیرو: مطالبات و بدهی‌های صنعت برق به طور برابر هر کدام بیش از ۱۱۰ همت است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
کشاورزان پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند
سه سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور گذشت /سهم دریا در اقتصاد چه شد؟
بازگشت خط لوله گاز بیدبلند - شیراز به چرخه
اولویت‌بندی ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا برای واردات
بخش خصوصی نقش محوری در تأمین تجهیزات صنعت برق دارد/ تحویل برق به صنایع در آبان ۲۵ درصد افزایش یافت
آخرین مهلت بازگشت ارز سال ۱۴۰۴ برای بهره مندی از معافیت مالیاتی
صنعت پتروشیمی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز را دنبال می‌کند
همچنان ردپای احتیاط در معاملات بسیاری از سهامداران به چشم می‌خورد
اعتراض گندمکاران به کسر مطالبات به بهانه کیفیت
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته نهایی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۶ آبان
حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر در بنگاه‌های آسیب‌دیده
توسعه خدمات هوشمند درمانی در مناطق محروم کلید خورد
هشدار به سهامداران درباره استفاده از بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری
در حال حاضر هیچ صنعتی وجود ندارد که نیاز برق آن را تأمین نکرده باشیم
نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت
الزام شرکت‌های بیمه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکیل و پیگیری پرونده‌های خسارت
برداشت و عرضه گوجه‌فرنگی نوبر پاییزه آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵
افزایش ۱۷۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر در نیمه نخست سال
ادامه بارش‌ها در سواحل خزر تا سه‌شنبه / کاهش ۵ تا ۶ درجه‌ای دمای تهران
سد‌های کشور آماده تله‌اندازی/ مهم‌ترین راهکار مقابله با سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آن است
مشارکت بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی و انتخاب ۲۰۶۶ پروژه نشان‌دار کردن مالیات
ریزش کوه در منطقه لرستان تردد قطارهای تهران–جنوب را متوقف کرد
هیچ‌یک از محورهای اصلی کشور مسدود نیست