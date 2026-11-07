برنامه مسابقات هفته‌های سیزدهم تا هفدهم و دیدار‌های معوقه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه مسابقات هفته های سیزدهم تا هفدهم و دیدارهای معوقه هفته یازدهم لیگ برتر باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

هفته سیزدهم

پنجشنبه ۲۸ آبان

خیبر خرم آباد- استقلال- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی خرم آباد

ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

مس شهر بابک- تراکتور تبریز- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

جمعه ۲۹ آبان

فجر شهید سپاسی شیراز- چادرملو اردکان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز

ذوب آهن اصفهان- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

پرسپولیس- پیکان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۸ – ورزشگاه تختی آبادان

شنبه ۳۰ آبان

نساجی مازندران- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهداءفولادخوزستان

هفته چهاردهم

پنجشنبه ۵ آذر

چادرملو اردکان- مس شهر بابک - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد

جمعه ۶ آذر

پیکان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه پاس تهران

شمس آذر قزوین- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

آلومینیوم اراک- پرسپولیس- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

استقلال خوزستان- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه ۷ آذر

تراکتور تبریز- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

فولاد مبارکه سپاهان- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

دوشنبه ۹ آذر

گل گهر سیرجان- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

هفته پانزدهم

چهارشنبه ۱۱ آذر

فولاد خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهداء فولاد

پنجشنبه ۱۲ آذر

ذوب آهن اصفهان- استقلال- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

جمعه ۱۳ آذر

نساجی مازندران- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶ – ورزشگاه وطنی قائمشهر

مس شهر بابک- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه سلیمانی شهر بابک

پرسپولیس- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

آلومینیوم اراک- پیکان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

شنبه ۱۴ آذر

ملوان بندر انزلی- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

صنعت نفت آبادان- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۱۵ آذر

فجر شهید سپاسی شیراز -استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز

دیدار‌های معوقه هفته یازدهم

شنبه ۲۱ آذر

استقلال- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

فجر شهید سپاسی شیراز- تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز

دوشنبه ۲۳ آذر

صنعت نفت آبادان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان

هفته شانزدهم

پنجشنبه ۲۶ آذر

تراکتور تبریز- نساجی مازندران- ساعت ۱۵ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

شمس آذر قزوین- مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

فولاد مبارکه سپاهان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۷ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

جمعه ۲۷ آذر

خیبر خرم آباد- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه تختی خرم آباد

چادرملو اردکان- پیکان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد

استقلال- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداءشهر قدس

استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه ۲۸ آذر

گل گهر سیرجان- پرسپولیس- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

صنعت نفت آبادان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان

هفته هفدهم

چهارشنبه ۲ دی

مس شهر بابک- استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
آلومینیوم اراک- تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
ملوان بندر انزلی- استقلال- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

پنجشنبه ۳ دی
ذوب آهن اصفهان- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
پیکان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پاس تهران

فجر شهید سپاسی شیراز- شمس آذر قزوین - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز

جمعه ۴ دی

نساجی مازندران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه وطنی قائمشهر

پرسپولیس- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

فولاد خوزستان- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهداء فولاد

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، سازمان لیگ فوتبال ایران ، پرسپولیس ، استقلال ، سپاهان ، تراکتور
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