به دنبال صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی ۱۵۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی شهرداری ارومیه برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌ها و جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر به حالت آماده‌باش در آمدند

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی بصاری سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه با اعلام این خبر گفت: با شروع بارش‌ها از صبح امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه و در پی هشدار سازمان هواشناسی تمامی واحدهای تخصصی شهرداری شامل پاکبانان، نیروهای آتش‌نشانی، مدیریت پسماند، فضای سبز و مدیریت بحران با بهره‌گیری از تجهیزات کامل در سطح شهر مستقر شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این آماده‌باش تا زمان پایداری کامل شرایط جوی ادامه خواهد داشت، افزود: تمرکز اصلی مجموعه مدیریت شهری رصد مداوم معابر، پیشگیری و رفع سریع آب‌گرفتگی‌های احتمالی و تضمین تردد ایمن و روان شهروندان است.

برچسب ها: نیروهای خدمات شهری ، بارش باران
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