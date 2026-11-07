باشگاه خبرنگاران جوان - هادی بصاری سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه با اعلام این خبر گفت: با شروع بارش‌ها از صبح امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه و در پی هشدار سازمان هواشناسی تمامی واحدهای تخصصی شهرداری شامل پاکبانان، نیروهای آتش‌نشانی، مدیریت پسماند، فضای سبز و مدیریت بحران با بهره‌گیری از تجهیزات کامل در سطح شهر مستقر شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این آماده‌باش تا زمان پایداری کامل شرایط جوی ادامه خواهد داشت، افزود: تمرکز اصلی مجموعه مدیریت شهری رصد مداوم معابر، پیشگیری و رفع سریع آب‌گرفتگی‌های احتمالی و تضمین تردد ایمن و روان شهروندان است.