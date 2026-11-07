«سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک» (C۳S) اعلام کرد که اکتبر ۲۰۲۶، گرم‌ترین ماه اکتبر در تاریخ هواشناسی جهان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - «سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک» (C۳S) — که بخشی از «مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان‌مدت هواشناسی» است — اعلام کرد که اکتبر ۲۰۲۶، گرم‌ترین ماه اکتبر در تاریخ هواشناسی جهان بوده است.

بر اساس داده‌های این سرویس، میانگین دمای هوای سطح زمین در ماه اکتبر گذشته به ۱۵.۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید؛ رقمی که بالاترین دمای ثبت‌شده برای این ماه از زمان آغاز ثبت داده‌های هواشناسی محسوب می‌شود.

پیش‌بینی‌های این مرکز نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۶ احتمالاً دومین سالی خواهد بود که در آن میانگین دمای جهانی از سطوح پیش از انقلاب صنعتی ۱.۵ درجه سانتی‌گراد فراتر می‌رود. پیش از این، سال ۲۰۲۴ نخستین سالی بود که به چنین دمای بالایی رسید.

کارشناسان C۳S همچنین پیش‌بینی می‌کنند که میانگین دما در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی خواهد بود.

علاوه بر این، به گفته کارشناسان هواشناسی، سپتامبر ۲۰۲۶ دومین ماه سپتامبر گرم در سطح جهان بوده است. در این ماه، میانگین دمای هوای سطح زمین به ۱۶.۲۷ درجه سانتی‌گراد رسید که ۰.۸۲ درجه بالاتر از میانگین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰، و ۰.۱۱ درجه کمتر از رکورد ثبت‌شده در سپتامبر ۲۰۲۳ بود.

تابستان ۲۰۲۶ سومین تابستان گرم ثبت‌شده در اروپا و گرم‌ترین تابستان ثبت‌شده برای اروپای غربی به شمار می‌رود. این قاره با خشکسالی شدید، کاهش بی‌سابقه جریان آب رودخانه‌ها و دمای به‌طور غیرمعمول بالای آب دریا‌ها مواجه شد. 

منبع: راشا تودی

برچسب ها: گرمای زمین ، گرمایش زمین ، دمای هوا ، افزایش دما ، گازهای گلخانه ای ، ماه اکتبر
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