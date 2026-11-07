باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر با تمرکز بر سال‌های کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به روایت بخشی از زندگی او و روند رشد و شکل‌گیری شخصیت او می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی پروژه، در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «گاهی برای بزرگ شدن باید کوچ کرد.»

نادرفلاح، علی‌محمد رادمنش، محمدرضا مسعودی، ندا حسینی، علی نفیسی، یدالله شادمانی، مسعود رحیم‌پور، حسین شریفی، زهرا مرادی، حدیث اسماعیلی، ابوالفضل نگینی و امیررضا سلیمانی بازیگران این اثر سینمایی هستند.

پخش فیلم سینمایی «کوچ» برعهده دفتر پخش «رها فیلم» است.

«کوچ» محصول مکتب حاج قاسم است که از ۲۰ آبان‌ماه در سینماهای سراسر کشور روی پرده می‌رود.