باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سعید خدابخشی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌زمان با بارش شدید باران در منطقه بازفت، راهداران با حضور شبانه‌روزی در محور‌های ارتباطی، عملیات پیشگیرانه و ایمن‌سازی راه‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این عملیات، ۲۰ نیروی راهدار با استفاده از ۱۱ دستگاه ماشین‌آلات، اقداماتی از جمله ریزش‌برداری، هدایت آب‌های سطحی به دهانه پل‌ها و اصلاح قنو در محور اصلی منطقه را انجام دادند.

خدابخشی اضافه کرد: این اقدامات با هدف تسهیل عبور جریان آب، جلوگیری از تجمع روان‌آب‌ها در سطح جاده و کاهش خطرات ناشی از بارندگی شدید در حال اجراست.

وی بیان داشت: نیرو‌های راهداری بازفت نیز با تداوم حضور در محور‌های ارتباطی، روند ایمن‌سازی و خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای را متناسب با شرایط جوی ادامه می‌دهند.