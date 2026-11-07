بارندگی شدید در منطقه بازفت، عملیات گسترده راهداری برای ایمن‌سازی محور‌های ارتباطی را به دنبال داشته است به‌طوری‌که ۲۰ نیروی راهدار با به‌کارگیری ۱۱ دستگاه ماشین‌آلات، عملیات ریزش‌برداری، هدایت آب‌های سطحی و اصلاح قنو را برای جلوگیری از اختلال در تردد خودرو‌ها اجرا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سعید خدابخشی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: هم‌زمان با بارش شدید باران در منطقه بازفت، راهداران با حضور شبانه‌روزی در محور‌های ارتباطی، عملیات پیشگیرانه و ایمن‌سازی راه‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این عملیات، ۲۰ نیروی راهدار با استفاده از ۱۱ دستگاه ماشین‌آلات، اقداماتی از جمله ریزش‌برداری، هدایت آب‌های سطحی به دهانه پل‌ها و اصلاح قنو در محور اصلی منطقه را انجام دادند.

خدابخشی اضافه کرد: این اقدامات با هدف تسهیل عبور جریان آب، جلوگیری از تجمع روان‌آب‌ها در سطح جاده و کاهش خطرات ناشی از بارندگی شدید در حال اجراست.

وی بیان داشت: نیرو‌های راهداری بازفت نیز با تداوم حضور در محور‌های ارتباطی، روند ایمن‌سازی و خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای را متناسب با شرایط جوی ادامه می‌دهند.

برچسب ها: راهداری و حمل و نقل جاده ای ، بارش باران
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