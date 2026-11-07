باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - همزمان با بارش شدید باران در نوار غزه، جنبش حماس نسبت به پیامد‌های انسانی سیل در این باریکه هشدار داد و تاکید کرد رژیم صهیونیستی اجازه نمی‌دهد تجهیزاتی که در این شرایط برای آوارگان حیاتی است، وارد باریکه شود.

دفتر اطلاع‌رسانی این جنبش اعلام کرد که طی ۱۲ ساعت گذشته، ۷۰ هزار چادر در اردوگاه‌های آوارگان بر اثر سیل دچار آب‌گرفتگی شده‌اند. این دفتر همچنین میزان خسارات مادی ناشی از سیل را حدود ۳ میلیون دلار برآورد کرد.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که ساعاتی پیش، رسانه‌ها اعلام کردند در پی بارندگی و فروریختن دیوار ساختمانی در شمال نوار غزه که پیش‌تر بر اثر گلوله‌باران رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، دو فلسطینی زخمی شدند.

در همین حال، شاهدان عینی می‌گویند که بارندگی شدید موجب آب‌گرفتگی چادر آوارگان در نزدیکی بندر شهر غزه، غرب دیرالبلح، شمال اردوگاه آوارگان النصیرات و همچنین مناطق جبالیا و بیت‌لاهیا شده است.

این حوادث در حالی رخ داده که یک سامانه کم‌فشار جوی، همراه با توده هوای سرد و بارندگی شدید، نوار غزه را تحت تأثیر قرار داده و شرایط دشواری را برای هزاران فلسطینی آواره به وجود آورده است.

محمود بصل، سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه، در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت: «آنچه از آن بیم داشتیم، اکنون اتفاق افتاده است. چند مرکز اسکان به‌طور کامل زیر آب رفته‌اند و تمام افرادی که در آنجا حضور داشتند، مجبور شده‌اند به مکانی نامعلوم پناه ببرند».

وی افزود نوزادان نارس، سالمندان و بیماران بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند و تأکید کرد: «افرادی که در چادر‌ها زندگی می‌کنند، هر لحظه در معرض خطر مرگ و ابتلا به بیماری هستند».

تصاویر منتشرشده از اردوگاه‌های آوارگان در شهر غزه، خان‌یونس و دیرالبلح، خانواده‌هایی را نشان می‌دهد که آب تا مچ پای آنها را گرفته، تشک‌ها و پتوهایشان کاملاً خیس شده و کودکان پابرهنه در میان آب و گل‌ولای و فاضلاب ایستاده‌اند.

نور خالد، خبرنگار الجزیره در یکی از اردوگاه‌های شهر غزه، گفت: «حتی خانه‌ها هم نمی‌توانند در برابر این باران مقاومت کنند؛ پس چگونه می‌توان انتظار داشت پوشش‌های پلاستیکی در فضای باز دوام بیاورند؟»

وی افزود بیش از ۲۸ هزار زن بیوه در میان افرادی هستند که باید به‌تنهایی و همراه با فرزندانشان با شرایط زمستانی روبه‌رو شوند.

منبع: الجزیره