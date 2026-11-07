باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، ادعا کرده است که هوش مصنوعی تا حد زیادی از باهوش‌ترین دانشمندان انسانی در هوش پیشی گرفته است - تغییری قابل توجه نسبت به اوایل امسال، زمانی که پایین‌تر از سطح شناختی آنها باقی مانده بود.

آلتمن این اظهارات را این هفته در کنفرانسی در ابوظبی مطرح کرد، جایی که او بر لزوم حفظ کنترل انسان‌ها بر آینده خود، به جای اجازه دادن به هوش مصنوعی برای تعیین سرنوشتشان، تأکید کرد. این در حالی است که شرکت‌های فناوری همچنان به تبلیغ قابلیت‌های سیستم‌های خود ادامه می‌دهند و اغلب آنها را با قوای ذهنی انسان مقایسه می‌کنند.

در مصاحبه‌ای در این کنفرانس، آلتمن تأکید کرد که انسان‌ها باید در مورد آینده هوش مصنوعی تصمیم‌گیرنده نهایی باشند. به گفته وب‌سایت Futurism، او با برجسته کردن تکامل سریع این مدل‌ها و نیاز روزافزون به اطمینان از اینکه سرنوشت بشریت کاملاً در دستان انسان باقی می‌ماند، اظهار داشت: «در آغاز امسال، هوش مصنوعی عموماً در سطح هوش باهوش‌ترین دانشمندان ما نبود. اکنون، اغلب از آنها باهوش‌تر است.»

این اظهارات بخشی از یک استراتژی بازاریابی است که توسط شرکت‌های هوش مصنوعی به کار گرفته می‌شود و دائماً بر قابلیت‌های فناوری‌های پیشرفته خود تأکید می‌کنند. آنها اغلب پیش‌بینی‌هایی در مورد پیشی گرفتن هوش مصنوعی از توانایی‌های شناختی انسان ارائه می‌دهند - و حتی سناریو‌هایی در مورد خطرات بالقوه‌ای که این فناوری‌ها ممکن است ایجاد کنند، ارائه می‌دهند.

به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌ها شرط می‌بندند که با متقاعد کردن کاربران مبنی بر اینکه هوش مصنوعی از آنها برتر شده است، می‌توانند این پیشرفت را گامی به سوی پیشرفت جلوه دهند، علیرغم سوالات و نگرانی‌هایی که ناگزیر ایجاد می‌کند.

ادعا‌های قبلی در مورد هوش مدل‌های OpenAI

این اولین باری نیست که سم آلتمن و OpenAI در مورد سطح هوش مدل‌های خود در مقایسه با دانشمندان انسانی بحث کرده‌اند. وقتی این شرکت سال گذشته مدل "GPT-۵" خود را معرفی کرد، آن را به عنوان دارای سطح هوشی "قابل مقایسه با یک دارنده دکترا" به بازار عرضه کرد - ادعایی که به دلیل تردید در مورد صحت آن، اغلب با تمسخر و انتقاد رو‌به‌رو می‌شد.

علاوه بر این، آلتمن بار‌ها پیش‌بینی کرده است که هوش مصنوعی تا پایان این دهه از هوش انسان پیشی خواهد گرفت. امسال، ادعای دستیابی به سطحی از هوش در حد «مقطع دکتری» تا حدی تأیید شد؛ چرا که شرکت OpenAI اعلام کرد موفق به حل معادلات «ناویه-استوکس» شده است—مسئله‌ای که با چالش‌های مشهور «جوایز هزاره» (Millennium Prize) مرتبط است و هیچ ریاضیدان انسانی تاکنون نتوانسته بود آن را حل کند.

با این حال، این خبر پس از آنکه یک ریاضیدان، این شرکت را به استفاده غیرمنصفانه از پژوهش‌هایش متهم کرد، جنجال بزرگی به پا کرد. این رویداد بحث گسترده‌تری را درباره نحوه تعامل این شرکت با جامعه ریاضی و میزان احترام آن به تلاش‌های علمی و پژوهشی برانگیخت. ریاضیدانان، ارزش این دستاورد‌ها را زیر سوال می‌برند.

این جنجال زمانی شدت گرفت که OpenAI هم‌زمان صد‌ها پژوهش را منتشر کرد که مدعی ارائه راه‌حل‌هایی برای مسائل مختلف ریاضی بودند. ریاضیدانان برجسته نسبت به نحوه برخورد با جامعه علمی ابراز ناخشنودی کردند؛ چرا که احساس می‌کردند به عنوان داورانِ بدون دستمزد برای حجم عظیمی از خروجی‌های این شرکت به کار گرفته شده‌اند. در همین حال، OpenAI از این نتایج برای تبلیغ مدل خود بهره برد و مدعی شد که این مدل از سطحی از هوش برخوردار است که با هوش دانشمندان انسانی قابل مقایسه است.

ادعای «آلتمن» مبنی بر اینکه هوش مصنوعی در زمینه هوش از دانشمندان انسانی پیشی گرفته است، در حالی مطرح می‌شود که این شرکت با انتقاد‌های بخش وسیعی از جامعه علمی روبروست؛ ادعایی که هنوز شواهد روشنی برای اثبات آن وجود ندارد.

بحران پیرامون این اثبات‌های ریاضی نشان می‌دهد که چرا چنین بدبینی‌هایی همچنان باقی است: اگرچه ممکن است این راه‌حل‌ها از نظر فنی درست باشند، اما زبان طبیعی به کار رفته در اثبات‌های تولیدشده توسط سیستم‌های هوش مصنوعی، تقریباً غیرقابل‌فهم است. رمزگشایی این مطالب ممکن است سال‌ها زمان ببرد، که همین امر، کارایی واقعی این نتایج را در حوزه ریاضیات زیر سوال می‌برد.

منبع: الیوم السابع