باشگاه خبرنگاران جوان - براساس جدول اجرای آثار دهه پایانی بخش «تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، آثار بخش‌های «مسابقه» و «میهمان» (متشکل از آثار بخش ایران مرتبط با جنگ تحمیلی دوم و سوم) در شهرهای مختلف کشور میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی هستند.

«آخرین تاریان» به نویسندگی خسرو امیری و کارگردانی سعید موذنی، از ۴ تا ۱۷ آبان ساعت ۱۸ در تالار هنر اصفهان اجرا می‌شود. (بخش مسابقه)

به نقل از ستاد خبری جشنواره، «امیرآرمان» به نویسندگی بهنام میرزایی و کارگردانی نرگس سوری و بهنام میرزایی، از ۵ تا ۱۵ آبان ساعت ۱۸ در پلاتو استاد عاشورپور همدان به صحنه می‌رود. (بخش مسابقه - ایران)

«تن‌در‌تن ایران» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان، از ۱۰ تا ۲۶ آبان ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اصلی تئاتر مولوی تهران به صحنه می‌رود. (بخش مسابقه - ایران)

«شب جرمش سنگینه» به نویسندگی و کارگردانی حمید بیرقدار، از ۱۲ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی تئاتر شهر قزوین اجرا می‌شود. (بخش مهمان)

«آکواریوم» به نویسندگی و کارگردانی علی سعادتی، از ۱۵ تا ۲۵ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در پلاتو شمس بجنورد به صحنه می‌رود. (بخش مسابقه - ایران)

«مهرداد» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا میرزایی‌زاده، از ۱۵ تا ۲۵ آبان ساعت ۱۸ در تالار اجتماعات اداره ارشاد اسلامی رامیان اجرا می‌شود. (بخش مهمان)

«خون به پا خواهد شد» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا تفرشی، از ۱۶ تا ۱۹ آبان ساعت ۱۹ در سالن استاد فتحعلی بیگی کرج به صحنه می‌رود. (بخش مسابقه - ایران)

«خانه قدیمی» به نویسندگی و کارگردانی علی گودرزی دهریزی، از ۱۸ تا ۲۵ آبان ساعت ۱۷ در پلاتو استاد فرشید صمدپور بروجرد اجرا می‌شود. (بخش مسابقه - ایران)

«مسترگریس!» به نویسندگی و کارگردانی سیدحسن رستم‌پور، از ۱۸ تا ۲۵ آبان ساعت ۱۹ در پلاتو زنده‌یاد باسره ایلام روی صحنه می‌رود. (بخش مسابقه - ایران)

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.