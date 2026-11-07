باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گروهی از اتحادیه‌های بین‌صنفی نماینده کارکنان بخش آموزش ملی، آموزش عالی و پژوهش فرانسه، با صدور بیانیه‌ای از برگزاری یک روز اعتصاب و تظاهرات در روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر خبر دادند.

این فراخوان پس از آن صادر شد که نخست‌وزیر فرانسه از برگزاری کنفرانس اجتماعی درباره دستمزد‌ها در روز دوشنبه خبر داد. اتحادیه‌ها اعلام کردند به نظر می‌رسد کارکنان بخش عمومی از این نشست کنار گذاشته شده‌اند و در صورت تأیید این موضوع، آن را «تحریکی جدید» توصیف کردند.

این اتحادیه‌ها از جوانان و کارکنان بخش‌های آموزش، آموزش عالی و پژوهش خواستند در این حرکت اعتراضی مشارکت کنند؛ اقدامی که می‌تواند شامل اعتصاب، تجمع و تظاهرات باشد.

منبع: خبرگزاری فرانسه