استاندار گیلان با بیان اینکه مهارت آموزی نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد، گفت : با مهارت آموزی در رشته های مختلف فنی و حرفه ای زمینه اشتغال بسیاری از افراد نیازمند فراهم می شود .‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -    هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در شورای  اجتماعی استان  اظهار کرد : جلوگیری  آسیب های اجتماعی  از اهم موضوعاتی است که پیگیر ی می شود. 

استاندار گیلان با بیان اینکه یکی از معضلات گیلان زباله است ، گفت : فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا مورد توجه قرار گیرد. 
وی به ظرفیت زندان  اشاره و اذعان کرد:  مهارت آموزی زندانیان سبب افزایش درآمد این قشر در جامعه می شود.‌

حق شناس اذعان کرد : اگر فردی وارد زندان می شود  بر اساس تحلیل این آسیب بخشی مربوط به بخش های مربوطه می باشد که باید یک جای درست عمل  می کردند که آنگونه که باید و شاید مطلوب عمل نکرده اند‌. 

وی  به نرخ بیکاری در گیلان اشاره و تصریح کرد :  توجه و حمایت از جوانان تحصیل کرده و مهارت آموزی در بخش ها و حوزه های مختلف می تواند از نرخ بیکاری در استان بکاهد و سبب کاهش آسیب های اجتماعی در این حوزه شود.‌
استاندار گیلان با اشاره به اینکه از سایر سازمانها جهت مهارت آموزی زندانی‌ها بهره گرفته شود، گفت: با آموزش های فرا گرفته زندانی‌ها به آسانی وارد اجتماع و مشغول کار می شوند.
حق شناس اظهار کرد : طرح سراج  در آموزش و پرورش در زمینه بهداشت و درمان  و شناسایی مشکلات دانش آموزان از اهم موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتر پیگیری شود.‌

در این نشست  افزایش مهارت زندانیان ، کاهش خودکشی و بزهکاری عنوان و  هر یک از اعضای مربوطه خواستار رفع موانع در این زمینه  در گیلان شدند. 

 

برچسب ها: آسیب اجتماعی ، بیکاری
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