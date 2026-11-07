باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سقوط هواپیما در آلمان + فیلم

در پی سقوط یک هواپیمای کوچک در بزرگراهی در نزدیکی شهر شرقی ماگدبورگ آلمان، ۲ نفر جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براثر سقوط یک هواپیمای سبک در بزرگراه A2 در شمال شرقی ماگدبورگ در آلمان، خلبان و مسافر این هواپیما کشته شدند.
پلیس این خبر را به روزنامهٔ بیلد اعلام کرد.

مطالب مرتبط
سقوط هواپیما در آلمان + فیلم
young journalists club

سقوط هواپیما در فلوریدا جان ۲ نفر را گرفت + فیلم

سقوط هواپیما در آلمان + فیلم
young journalists club

سقوط هواپیما بر پشت‌بام یک خانه در آلمان + فیلم

سقوط هواپیما در آلمان + فیلم
young journalists club

سقوط هواپیما در ایتالیا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پیامد‌های ال نینو به ایران رسید + فیلم
۹۷۱

پیامد‌های ال نینو به ایران رسید + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
آسمان ایران، قتلگاه هواگردهای دشمن + فیلم
۹۴۳

آسمان ایران، قتلگاه هواگردهای دشمن + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم
۸۴۳

سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تیراندازی مرگبار در شهر کراکوف در لهستان + فیلم
۸۳۹

تیراندازی مرگبار در شهر کراکوف در لهستان + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
وضع زندگی مردم غزه در فصل بارش و سرما + فیلم
۸۳۷

وضع زندگی مردم غزه در فصل بارش و سرما + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha