سقوط هواپیما در آلمان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u0627\u062b\u0631 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06cc\u06a9 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0633\u0628\u06a9 \u062f\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0631\u0627\u0647 A2 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0645\u0627\u06af\u062f\u0628\u0648\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646\u060c \u062e\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u0654 \u0628\u06cc\u0644\u062f \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n