باشگاه خبرنگاران جوان - احمدی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان با تشریح آخرین وضعیت اتباع خارجی در استان، بر تداوم اجرای دقیق قوانین، ساماندهی اتباع مجاز و غیرمجاز و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

او تأکید بر اینکه مدیریت این حوزه صرفاً به خروج اتباع غیرمجاز محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت اقامتی اتباع مجاز، نظارت بر اشتغال، ثبت و تکمیل اطلاعات، ساماندهی خدمات و اجرای دقیق قوانین از دیگر محور‌های اصلی فعالیت‌های این اداره‌کل است تا همه فرآیند‌ها در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

احمدی درباره سیاست‌های جدید سازمان ملی مهاجرت برای اتباع دارای اقامت قانونی نیز گفت: اتباع مجاز برای بهره‌مندی مستمر از خدمات، موظف به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت محل سکونت در سامانه‌های مربوط، دریافت کد ثنا و برخورداری از پوشش بیمه‌ای هستند که اجرای این الزامات، ضمن ارتقای شفافیت اطلاعات، زمینه ارائه خدمات قانونمند و تسهیل نظارت را فراهم می‌کند.

او همچنین با اشاره به وضعیت مهمان‌شهر سروستان اظهار کرد: مهمان‌شهر‌ها بخشی از ساختار ساماندهی و اسکان مهاجران محسوب می‌شوند و بر اساس آمار‌های ارائه‌شده در کارگروه فرعی امور اتباع، از مجموع حدود ۳۳ هزار نفر ساکن در مهمان‌شهر‌های کشور، حدود ۷۰۰ نفر در مهمان‌شهر سروستان اسکان دارند که مدیریت این مرکز نیز بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس همکاری بین دستگاهی را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اجرای برنامه‌های ساماندهی دانست و افزود: مدیریت امور اتباع، مأموریتی فرابخشی است و تحقق اهداف این حوزه مستلزم همکاری مستمر دستگاه‌های انتظامی، امنیتی، قضایی، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهاد‌های مسئول است که در استان فارس هماهنگی مطلوبی میان این مجموعه‌ها برقرار شده است.

احمدی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این اداره‌کل اضافه کرد: استمرار اجرای دقیق قوانین، تکمیل بانک اطلاعاتی اتباع، نظارت بر اقامت و اشتغال، رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس است.

او با تأکید بر اینکه ساماندهی اتباع فرآیندی مستمر و نیازمند همراهی همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است، اظهار امیدواری کرد با تداوم اجرای سیاست‌های ابلاغی، توسعه نظارت و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، شاهد ارتقای نظم، شفافیت اطلاعات و اجرای کامل قوانین در حوزه مدیریت اتباع و مهاجرین خارجی باشیم.

منبع: استانداری فارس