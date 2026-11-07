واکنش افراد به کافئین متفاوت است و برخی نسبت به دیگران، حساسیت بیشتری به آن دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان «کلینیک کلیولند» در این باره می‌گویند درست است که بدن هنگام خالی‌ بودن معده، قهوه و در نتیجه کافئین را سریع‌تر جذب می‌کند اما برخی افراد هنگام نوشیدن قهوه با معده خالی، هیچ عارضه ناخوشایندی را تجربه نمی‌کنند.

نوشیدن قهوه با معده خالی موضوعی تا حدی بحث‌برانگیز است و در شبکه‌های اجتماعی ادعاهایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این کار باعث افزایش ناگهانی سطح کورتیزول (هورمون استرس) می‌شود و به دستگاه گوارش آسیب می‌زند. در یکی از مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی ادعا شده بود که نوشیدن قهوه با معده خالی می‌تواند به لایه مخاطی محافظ دستگاه گوارش در برابر اسید معده آسیب برساند. یکی از متخصصان حوزه پزشکی هم در ویدیویی پربازدید در تیک‌تاک توصیه می‌کند افراد با معده خالی قهوه ننوشند زیرا به گفته او، این کار می‌تواند سطح کورتیزول را ناگهان افزایش دهد.

کورتیزول، هورمونی استروئیدی است که غدد فوق‌کلیوی آن را تولید می‌کنند. این هورمون به تنظیم پاسخ بدن به تنش کمک می‌کند و بالا یا پایین بودن سطح آن می‌تواند بر سلامت فرد تأثیر بگذارد.

با این حال برخی متخصصان گوارش می‌گویند نوشیدن قهوه با معده خالی برای همه مضر نیست و واکنش بدن افراد مختلف به آن متفاوت است.

روزنامه «نیویورک‌پست» به نقل از دکتر «آسمه خاپرا»، متخصص بیماری‌های گوارشی در ایالت ویرجینیای آمریکا در این باره می‌گوید: به نظر نمی‌رسد نوشیدن قهوه با معده خالی مشکلات مهمی ایجاد کند. پژوهش‌ها نیز نشان نداده‌اند که این کار باعث اختلال در کورتیزول، قند خون یا دیگر فرایندهای سوخت‌وساز بدن شود.

به گفته او، سطح کورتیزول صبح‌ها به‌طور طبیعی به اوج می‌رسد، بنابراین «افزایش ناگهانی» کورتیزول که برخی آن را به نوشیدن قهوه با معده خالی نسبت می‌دهند، ممکن است صرفا فرایندی طبیعی باشد، نه یکی از عوارض قهوه.

اما از سوی دیگر مصرف کافئین باعث شل‌ شدن دریچه عضلانی میان مری و معده می‌شود و می‌تواند موجب برگشت اسید معده به مری شود و احتمالا سوزش سر دل ایجاد کند. بنابراین ممکن است برای افرادی که از قبل مشکل رفلاکس یا معده سرد و ضعیف دارند، منع مصرف قهوه به صورت ناشتا یا حتی به طور کلی از سوی متخصص گوارش توصیه شود.

قهوه معمولی و قهوه بدون کافئین هر دو ترشح اسید معده و گاسترین را تحریک می‌کنند. گاسترین، هورمونی است که به تنظیم گوارش کمک می‌کند.

دکتر داگلاس واین، یک متخصص گوارش دیگر هم توضیح می‌دهد که این اتفاق چه فرد غذا خورده باشد و چه نخورده باشد، رخ می‌دهد اما در نبود غذا ممکن است علائمی مانند تهوع، احساس سوزش در شکم یا نیاز به دفع بروز کند.

دکتر واین می‌افزاید کافئین ماده‌ای محرک است و بنابراین می‌تواند دستگاه عصبی مرکزی را فعال کند و موجب افزایش فشار خون و ضربان قلب شود که ممکن است به اضطراب، تپش قلب و مشکلات خواب بینجامد.

با توجه به اینکه در افراد مختلف با ویژگی‌های جسمی، عصبی و گوارشی متفاوت، واکنش‌های بدن‌ به کافئین متفاوت است لذا تصمیم اینکه قهوه ناشتا مصرف کنند یا نه، بستگی دارد به عملکرد بدن و در صورت مشاهده مشکل یا عارضه‌ای ناخوشایند به ویژه اگر پیش‌تر سابقه تجربه آن را نداشته‌اند بهتر است زمان نوشیدن قهوه یا نوع آن را تغییر دهند یا حتما درباره ادامه مصرف، با متخصص تغذیه یا گوارش مشورت کنند.

منبع: ایسنا