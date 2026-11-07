برای انتخاب راهبرد درست در مواجهه، باید جنس بددهنی همسر را تفکیک کرد:

بددهنی هیجانی: در این حالت، همسر شما معمولاً در شرایط عادی فردی مهربان، محترم و همراه است، اما آستانه تحمل پایینی دارد. وقتی به نقطه اوج استرس یا خشم می‌رسد، کنترل زبانش را از دست می‌دهد و بلافاصله پس از آرام شدن، دچار احساس شرم و عذاب وجدان می‌شود. اینجا مشکل اصلی «فقدان تکنیک مدیریت خشم» است

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بددهنی ساختاری و شخصیتی:

در این الگو، توهین فقط در اوج عصبانیت رخ نمی‌دهد؛ بلکه طعنه، تمسخر و دشنام در مکالمات روزمره یا در جمع نیز تکرار می‌شود و فرد اغلب مسئولیتی بابت حرف‌هایش نمی‌پذیرد و مقصر را همسرش می‌داند («تو مجبورم کردی این حرف رو بزنم»).