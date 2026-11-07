باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تداوم تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به تعطیلی گذرگاه چذابه + فیلم

مردم عراق در اعتراض به تعطیلی گذرگاه «الشیب»(چذابه) در مرز ایران، بار دیگر تظاهرات کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم عراق در استان میسان امروز نیز در اعتراض به ادامه تعطیلی گذرگاه چذابه تظاهرات کردند.

 به نقل از شبکه المیادین، تظاهرات‌کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار بازگشایی هر چه سریع‌تر این گذرگاه شدند.

مطالب مرتبط
تداوم تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به تعطیلی گذرگاه چذابه + فیلم
young journalists club

رژیم اسرائیل برای عربستان و امارات چه نقشه‌ای دارد؟ + فیلم

تداوم تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به تعطیلی گذرگاه چذابه + فیلم
young journalists club

پشیمانی کشور‌های همسایه از تحریم ایران

تداوم تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به تعطیلی گذرگاه چذابه + فیلم
young journalists club

دکترین جدید بازدارندگی؛ دست ایران برای پاسخ به متجاوزان باز است + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 اسرائیل اینترنشنال؛ از انکار تأثیر ایران در انتخابات تا اعتراف به نقش‌آفرینی در معادلات آمریکا! + فیلم
۹۳۵

 اسرائیل اینترنشنال؛ از انکار تأثیر ایران در انتخابات تا اعتراف به نقش‌آفرینی در معادلات آمریکا! + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
واکنش بازیگر معروف مصری به شکست حزب ترامپ + فیلم
۸۵۵

واکنش بازیگر معروف مصری به شکست حزب ترامپ + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
بررسی علت اصلی کم خوابی در افراد + فیلم
۷۱۴

بررسی علت اصلی کم خوابی در افراد + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تاثیرپذیری شهید نصرالله از امام موسی صدر + فیلم
۷۱۴

تاثیرپذیری شهید نصرالله از امام موسی صدر + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
 طرح تغییر رژیم محقق شد، اما در آمریکا! + فیلم
۶۴۵

 طرح تغییر رژیم محقق شد، اما در آمریکا! + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha