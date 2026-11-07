\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u06af\u0630\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0686\u0630\u0627\u0628\u0647 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646\u060c \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0631 \u0686\u0647 \u0633\u0631\u06cc\u0639\u200c\u062a\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0630\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n