باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - جریان پرقدرت و گل‌آلود آب در آبشار کوهرنگ، ضرورت رعایت نکات ایمنی و پرهیز از نزدیک‌شدن به حاشیه رودخانه‌ها را دوچندان کرده است.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از مردم و گردشگران خواست با توجه به افزایش حجم و شدت جریان آب، از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، نزدیک‌شدن به بستر آبراهه‌ها و عبور از مسیر‌های سیلابی خودداری کنند.

همچنین از شهروندان درخواست شده است از نزدیک‌شدن به آبشار‌ها و رودخانه‌های خروشان خودداری کنند و در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها توقف یا اتراق نکنند. از عبور پیاده یا با خودرو از مسیر‌های دارای جریان آب خودداری کنند.

مردم باید به هشدار‌های نیرو‌های امدادی و راهداری توجه داشته باشند. از تردد غیرضروری در محور‌های بارانی و لغزنده پرهیز کنند. رعایت این توصیه‌ها و فاصله‌گرفتن از حریم رودخانه‌ها، برای جلوگیری از حوادث احتمالی ضروری است.