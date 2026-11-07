باشگاه خبرنگاران جوان - روایت‌های نزدیکان دربار پهلوی از خریدوفروش، قاچاق و خروج آثار تاریخی ایران با استفاده از نفوذ اعضای خاندان سلطنتی حکایت دارد؛ معاملاتی که نام اشرف و شمس پهلوی و فرزند اشرف را نیز به میان کشیده است.

خاطرات و روایت‌های منتشرشده از برخی نزدیکان دربار پهلوی، حاکی از آن است که موضوع خریدوفروش، خروج غیرقانونی و انتقال آثار عتیقه و میراث فرهنگی ایران در دوره محمدرضا پهلوی، به‌ویژه در ارتباط با برخی اعضای خاندان سلطنتی، مطرح بوده است؛ روایت‌هایی که از نقش اشرف و شمس پهلوی در معاملات عتیقه، خروج اشیاء تاریخی از کشور و تلاش برای فروش این آثار در خارج از ایران حکایت دارند.

خاطرات و روایت‌های منتشرشده از برخی نزدیکان دربار پهلوی، حاکی از آن است که موضوع خریدوفروش، خروج غیرقانونی و انتقال آثار عتیقه و میراث فرهنگی ایران در دوره محمدرضا پهلوی، به‌ویژه در ارتباط با برخی اعضای خاندان سلطنتی، مطرح بوده است؛ روایت‌هایی که از نقش اشرف و شمس پهلوی در معاملات عتیقه، خروج اشیاء تاریخی از کشور و تلاش برای فروش این آثار در خارج از ایران حکایت دارند.

دیبا همچنین در بخش دیگری از این کتاب، از خروج آثار تاریخی با استفاده از نفوذ دربار سخن گفته و درباره شمس و اشرف پهلوی می‌نویسد: «این دو خواهر شمس و اشرف در برابر دریافت پول‌های کلان اجازه می‌دهند صادرکنندگان حتی اشیاء عتیقه و ارزش‌ناگذاردنی و میراث فرهنگی و ملی کشور را در بسته‌بندی‌های منقوش به مهر دربار شاهنشاهی، بدون هیچ‌گونه وارسی به خارج بفرستند!». (دخترم فرح، فریده دیبا، صفحه ۲۶۸.)

فریده دیبا، مادر فرح پهلوی، در کتاب «دخترم فرح» به فعالیت‌های اقتصادی برخی اعضای خاندان سلطنتی اشاره کرده و نوشته است: «یکی از کارهای خواهران و برادران محمدرضا و در رأس آن‌ها اشرف و شمس، این بود که بعضی از اشیاء عتیقه را که به لطایف‌الحیل به دست می‌آوردند، به کلان‌پولدارهای مملکت می‌فروختند». (دخترم فرح، فریده دیبا، صفحه ۲۸۷.)

فریده دیبا، مادر فرح پهلوی، در کتاب «دخترم فرح» به فعالیت‌های اقتصادی برخی اعضای خاندان سلطنتی اشاره کرده و نوشته است: «یکی از کارهای خواهران و برادران محمدرضا و در رأس آن‌ها اشرف و شمس، این بود که بعضی از اشیاء عتیقه را که به لطایف‌الحیل به دست می‌آوردند، به کلان‌پولدارهای مملکت می‌فروختند». (دخترم فرح، فریده دیبا، صفحه ۲۸۷.) دیبا همچنین در بخش دیگری از این کتاب، از خروج آثار تاریخی با استفاده از نفوذ دربار سخن گفته و درباره شمس و اشرف پهلوی می‌نویسد: «این دو خواهر شمس و اشرف در برابر دریافت پول‌های کلان اجازه می‌دهند صادرکنندگان حتی اشیاء عتیقه و ارزش‌ناگذاردنی و میراث فرهنگی و ملی کشور را در بسته‌بندی‌های منقوش به مهر دربار شاهنشاهی، بدون هیچ‌گونه وارسی به خارج بفرستند!». (دخترم فرح، فریده دیبا، صفحه ۲۶۸.)

این روایت، علاوه‌بر اشاره به کشف یک مجموعه ارزشمند تاریخی، از اختلاف بر سر نحوه نگهداری و تعیین سرنوشت آن نیز حکایت دارد؛ مجموعه‌ای که بنا بر خاطرات دیبا، به جای انتقال به گنج‌خانه ایران باستان، با مخالفت محمدرضا پهلوی مواجه شد و معلوم از کدام موزه خارجی سردرآورده است.

(دخترم فرح، فریده دیبا، صفحه ۲۸۵.) این روایت، علاوه‌بر اشاره به کشف یک مجموعه ارزشمند تاریخی، از اختلاف بر سر نحوه نگهداری و تعیین سرنوشت آن نیز حکایت دارد؛ مجموعه‌ای که بنا بر خاطرات دیبا، به جای انتقال به گنج‌خانه ایران باستان، با مخالفت محمدرضا پهلوی مواجه شد و معلوم از کدام موزه خارجی سردرآورده است.

براساس گفته‌های فریده دیبا، گویا فرح قصد داشته محمدرضا را راضی کند تا این نفایس تاریخی به گنج‌خانه ایران باستان سپرده شود؛ اما محمدرضا در مقابل گفتفه بود: «گنج‌خانه ایران باستان آن قدر از این خرت و پرت‌ها پُر شده که دیگر جا برای اشیاء جدید ندارد».

فریده دیبا در ادامه خاطرات خود، به ماجرای کشف مجموعه‌ای از اشیاء نفیس در کاخ چالوس اشاره کرده است. به نوشته او، شمس پهلوی دستور حفر چاهی جدید را صادر کرده بود که در جریان عملیات حفاری، مجموعه‌ای از جواهرات و شمشیرهای مرصع کشف شد.

فریده دیبا در ادامه خاطرات خود، به ماجرای کشف مجموعه‌ای از اشیاء نفیس در کاخ چالوس اشاره کرده است. به نوشته او، شمس پهلوی دستور حفر چاهی جدید را صادر کرده بود که در جریان عملیات حفاری، مجموعه‌ای از جواهرات و شمشیرهای مرصع کشف شد. براساس گفته‌های فریده دیبا، گویا فرح قصد داشته محمدرضا را راضی کند تا این نفایس تاریخی به گنج‌خانه ایران باستان سپرده شود؛ اما محمدرضا در مقابل گفتفه بود: «گنج‌خانه ایران باستان آن قدر از این خرت و پرت‌ها پُر شده که دیگر جا برای اشیاء جدید ندارد».

اشرف پهلوی و قاچاق آثار عتیقه

ا حمدعلی مسعودانصاری، از نزدیکان سابق خاندان پهلوی، نیز در کتاب «من و خاندان پهلوی» به موضوع فعالیت‌های اشرف پهلوی اشاره کرده و نوشته است: «ماجرای فعالیت‌های وی [اشرف پهلوی] در قاچاق و غیره، زبان‌زد خاص و عام است». (من و خاندان پهلوی، احمدعلی مسعودانصاری، صفحه ۲۷۵.) در همین زمینه، احسان نراقی، مشاور وقت فرح پهلوی، در کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوین» به ماجرای خروج مجموعه‌ای از آثار عتیقه توسط شهرام پهلوی‌نیا، فرزند اشرف پهلوی، پرداخته است. نراقی با اشاره به تلاش برای بازگرداندن این مجموعه به ایران می‌نویسد: «شهرام، پسر اشرف به‌طور غیر قانونی عتیقه‌هایی را از کشور خارج ساخته و می‌خواست در حراجی آن‌ها را به فروش برساند. هویدا بنا به پیشنهاد محرمانه شهبانو تصمیم گرفته بود، تمام مجموعه [گنجینه عتیقه دزدی] را بخرد و به ایران بازگرداند».