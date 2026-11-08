کارشناس کشاورزی از رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید برنج نسبت به سال قبل در بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی، از رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید برنج در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، وضعیت تولید برنج در استان‌های شمالی مطلوب بوده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: با وجود رشد چشمگیر هزینه‌های تولید، قیمت برنج در بازار نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

پیشه‌ور با اشاره به چالش‌های آماری در حوزه مصرف برنج کشور بیان کرد: بر اساس آمارهای رسمی و با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و مصرف، سالانه تنها به واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم؛ با این حال، اختلاف قابل توجهی میان آمارهای ارائه‌شده درباره سرانه مصرف وجود دارد؛ به‌طوری‌که مرکز آمار ایران سرانه مصرف را ۲۷ کیلوگرم و تجار این رقم را ۳۴ کیلوگرم اعلام می‌کنند. همین اختلاف آماری موجب شده است میزان نیاز کشور به واردات برنج بیش از نیاز واقعی برآورد شود.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با تأکید بر ظرفیت تولید داخلی برنج گفت: با توجه به رونق کشت برنج در استان‌های شمالی و گسترش آن در سایر استان‌ها، ضرورتی برای وابستگی به واردات وجود ندارد و کشور از ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید برخوردار است.

وی افزود: از یک سو عنوان می‌شود که قدرت خرید مردم کاهش یافته و باید برنج ارزان‌قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد، اما از سوی دیگر، ظرفیت لازم برای دستیابی به خودکفایی در تولید برنج در کشور وجود دارد. بر این اساس، دولت می‌تواند با خرید محصول از کشاورزان و عرضه آن با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان، هم از تولید داخلی حمایت کند و هم زمینه تأمین برنج مورد نیاز خانوارها را فراهم آورد.

پیشه‌ور با بیان اینکه بر اساس آمار تولید داخلی و سرانه مصرف، سالانه به واردات حدود ۵۰۰ هزار تن برنج برای تأمین ذخایر راهبردی نیاز است، تصریح کرد: این میزان واردات می‌تواند در مواقع ضروری و بروز کسری احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، حمایت مؤثر از کشاورزان و تقویت تولید داخلی، می‌توان وابستگی کشور به واردات برنج را کاهش داد و در نهایت به خودکفایی در این محصول دست یافت.

 

 

برچسب ها: تولید برنج ، بازار برنج ، قیمت برنج
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
البته با رشد قیمت 80درصدی البته فعلان تا اینجا تا آخر سال معلوم نیست
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