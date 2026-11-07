باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری سبأ یمن اعلام کرد که در پی حمله جنگنده‌های سعودی به منطقه «الشریعه» واقع در استان صنعا یمن، ۲۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. در ادامه، شبکه المسیره نیز این آمار را تایید کرد.

همچنین گفته شده در پی این حمله ۳۰ نفر مجروح شده‌اند.

این حملات هوایی خانه‌های مسکونی در روستایی در نزدیکی پایتخت یمن را هدف قرار داد. در ادامه، انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، عربستان را مسئول حملات هوایی به منطقه الشریعه معرفی کرد.

پیش از این نیز روز جمعه حمله هوایی به یک بازار در جنوب یمن دست‌کم ۳۰ نفر را به شهادت رساند.

این حملات در شرایطی صورت گرفته که جنگ داخلی یمن به‌سرعت تشدید شده و آتش‌بس چندساله، در تابستان امسال فروپاشیده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه